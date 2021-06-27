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Жителя Бурятии осудили за убийство кошки

Жителя Бурятии осудили за убийство кошки
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина жестоко убил кошку на глазах детей

60-летний житель Кабанского района Бурятии осуждён за жестокое обращение с животным.

Соседка попросила мужчину выгнать из её квартиры чужую кошку. Общими усилиями они поймали животное. Мужчина положил кошку в сумку и пошёл к мусорному баку.

В этот момент кошка начала его царапать. Тогда мужчина бросил сумку на землю и с силой несколько раз ударил ногой по сумке, убив животное. Труп он выбросил в мусорку.

Расправа произошла на глазах двух маленьких детей.

- Суд признал мужчину виновным по статье «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, а равно из хулиганских побуждений, повлекшее его гибель, совершённое в присутствии малолетнего, с применением садистских методов». Суд назначил ему наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства ежемесячно условно с испытательным сроком один год, - сообщили в Кабанском районном суде.

Приговор стороны не обжаловали, он вступил в законную силу.

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