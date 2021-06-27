Мужчина жестоко убил кошку на глазах детей
60-летний житель Кабанского района Бурятии осуждён за жестокое обращение с животным.
Соседка попросила мужчину выгнать из её квартиры чужую кошку. Общими усилиями они поймали животное. Мужчина положил кошку в сумку и пошёл к мусорному баку.
В этот момент кошка начала его царапать. Тогда мужчина бросил сумку на землю и с силой несколько раз ударил ногой по сумке, убив животное. Труп он выбросил в мусорку.
Расправа произошла на глазах двух маленьких детей.
- Суд признал мужчину виновным по статье «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, а равно из хулиганских побуждений, повлекшее его гибель, совершённое в присутствии малолетнего, с применением садистских методов». Суд назначил ему наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства ежемесячно условно с испытательным сроком один год, - сообщили в Кабанском районном суде.
Приговор стороны не обжаловали, он вступил в законную силу.
Жителя Бурятии осудили за убийство кошки
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
От освидетельствования на состояние опьянения и пояснений подросток отказался
Инцидент коснулся жителей двух многоквартирных домов
Мужчина жестоко убил кошку на глазах детей
Пожары возникли из-за сухих гроз
Происшествия, 26.06.2021
Молодые люди раскаиваются в содеянном
Происшествия, 26.06.2021
На тушении работал 101 человек
Из-за аварии на месте образовалась пробка
Пьяный пешеход пошёл на красный сигнал светофора
Столкнулись «Ауди» и «Тойота»
Мужчина ушёл пить алкоголь, оставив маленьких детей одних
Вновь речь идёт о почти шестимиллионном ущербе
Работник решил покататься на чужой машине
Он три раза не явился на службу
Подробности трагедии выясняют следователи
Мужчина не пожалел свою сожительницу