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В Бурятии тушат четыре лесных пожара

В Бурятии тушат четыре лесных пожара
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства
Пожары возникли из-за сухих гроз

За прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по тушению четырёх лесных пожаров в Курумканском и Северо-Байкальском районах. Все они возникли из-за сухих гроз, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

На тушении работало 63 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лиц. Задействовано три единицы лесопожарной техники.

Общая площадь, пройденная огнём, составила 9,7 га. На утро 27 июня тушение лесных пожаров продолжается.

В республике действует особый противопожарный режим. Разведение костров, сжигание сухой травы запрещено. Обо всех возгораниях в лесу необходимо сообщать на горячую линию лесной охраны (3012) 20-44-44.

По данным ФБУ «Авиалесоохрана», самая тяжёлая ситуация в стране с лесными пожарами сейчас в Якутии. Там действует 166 пожаров на огромной площади – почти 100 тысяч га. На втором месте Иркутская область, где горит 41,5 тыс га леса – в общей сложности 28 пожаров.

лесные пожары
 
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