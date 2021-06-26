На тушении работал 101 человек
За прошедшие сутки в Бурятии тушили четыре лесных пожара в Курумканском, Кижингинском и Хоринском районах. Все пожары возникли из-за сухих гроз.
- На тушении работал 101 человек из числа лесной охраны и пожарных-десантников. Задействовано 16 единиц лесопожарной техники. Возгорания ликвидированы на общей площади 28,8 га. На утро 26 июня в Бурятии лесных пожаров не обнаружено, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
Лесники напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Только за прошедшие сутки выявлено 36 нарушений правил пожарной безопасности. Всего с начала пожароопасного сезона в республике выявлено 1913 нарушений. Рассмотрено более 1000 административных дел, сумма наложенных штрафов составила 3,2 млн рублей.
В республике действует особый противопожарный режим. Разведение костров, сжигание сухой травы запрещено. Обо всех возгораниях в лесу необходимо сообщать на горячую линию лесной охраны 20-44-44.
В Бурятии тушили грозовые пожары
Происшествия, Фото:
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