В Бурятии тушили грозовые пожары

На тушении работал 101 человек



За прошедшие сутки в Бурятии тушили четыре лесных пожара в Курумканском, Кижингинском и Хоринском районах. Все пожары возникли из-за сухих гроз.



- На тушении работал 101 человек из числа лесной охраны и пожарных-десантников. Задействовано 16 единиц лесопожарной техники. Возгорания ликвидированы на общей площади 28,8 га. На утро 26 июня в Бурятии лесных пожаров не обнаружено, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.



Лесники напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Только за прошедшие сутки выявлено 36 нарушений правил пожарной безопасности. Всего с начала пожароопасного сезона в республике выявлено 1913 нарушений. Рассмотрено более 1000 административных дел, сумма наложенных штрафов составила 3,2 млн рублей.



В республике действует особый противопожарный режим. Разведение костров, сжигание сухой травы запрещено. Обо всех возгораниях в лесу необходимо сообщать на горячую линию лесной охраны 20-44-44.

