В Улан-Удэ на ремонтируемом участке дороги произошло ДТП

Накануне в Улан-Удэ около 17:00 недалеко от остановки «Товары Бурятии» на перекрёстке произошло ДТП. По предварительным данным, пенсионер за рулём Toyota Corolla Axio выезжал со стороны Мясокомбината. Он поворачивал налево, в направлении кругового движения. Автомобилисты на двух полосах пропустили его, а по крайней полосе двигался Toyota Mark II, с которым произошло столкновение.
К счастью, в ДТП обошлось без пострадавших. Движение трамвая в направлении улица Трубачеева на некоторое время было заблокировано.
В тот же день, но чуть позже – около 17:30 – на остановке «Гормолзавод» столкнулись Audi и Toyota Corolla Fielder. Сейчас на этом участке дороги проходят ремонтные работы, свободна только одна полоса движения в направлении улицы Мокрова. Движение автомобилей и так медленное, из-за ДТП ситуация усугубилась, на участке образовался огромный затор.