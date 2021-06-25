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В Улан-Удэ на ремонтируемом участке дороги произошло ДТП

Происшествия, 
Столкнулись «Ауди» и «Тойота»

Накануне в Улан-Удэ около 17:00 недалеко от остановки «Товары Бурятии» на перекрёстке произошло ДТП. По предварительным данным, пенсионер за рулём Toyota Corolla Axio выезжал со стороны Мясокомбината. Он поворачивал налево, в направлении кругового движения. Автомобилисты на двух полосах пропустили его, а по крайней полосе двигался Toyota Mark II, с которым произошло столкновение.

К счастью, в ДТП обошлось без пострадавших. Движение трамвая в направлении улица Трубачеева на некоторое время было заблокировано.





В тот же день, но чуть позже – около 17:30 – на остановке «Гормолзавод» столкнулись Audi и Toyota Corolla Fielder. Сейчас на этом участке дороги проходят ремонтные работы, свободна только одна полоса движения в направлении улицы Мокрова. Движение автомобилей и так медленное, из-за ДТП ситуация усугубилась, на участке образовался огромный затор.

ДТП
 
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