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В Забайкалье многодетного отца будут судить за гибель дочери

В Забайкалье многодетного отца будут судить за гибель дочери
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина ушёл пить алкоголь, оставив маленьких детей одних

34-летний житель города Балей в Забайкальском крае пойдёт под суд за гибель трёхлетней дочери на пожаре. Мужчина обвиняется по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

По версии следствия, в январе 2021 года имеющий на воспитании троих малолетних детей мужчина ушёл употреблять спиртные напитки. Он оставил маленьких детей на продолжительное время одних дома. При этом он достоверно знал о склонности младшей трёхлетней дочери к игре с зажигалкой, поскольку ранее сам останавливал её от поджогов разных предметов. Однако зажигалки он не спрятал.

В результате неосторожного обращения с огнём в комнате загорелся диван, а вскоре пламя распространилось дальше.

Спрятавшаяся за диваном девочка погибла.

Сегодня уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Балейский городской суд.

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