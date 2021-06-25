В Забайкалье многодетного отца будут судить за гибель дочери



В результате неосторожного обращения с огнём в комнате загорелся диван, а вскоре пламя распространилось дальше.



Спрятавшаяся за диваном девочка погибла.



Сегодня уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Балейский городской суд.





34-летний житель города Балей в Забайкальском крае пойдёт под суд за гибель трёхлетней дочери на пожаре. Мужчина обвиняется по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.По версии следствия, в январе 2021 года имеющий на воспитании троих малолетних детей мужчина ушёл употреблять спиртные напитки. Он оставил маленьких детей на продолжительное время одних дома. При этом он достоверно знал о склонности младшей трёхлетней дочери к игре с зажигалкой, поскольку ранее сам останавливал её от поджогов разных предметов. Однако зажигалки он не спрятал.