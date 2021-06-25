В Улан-Удэ работник СТО угнал и разбил машину клиента

Работник решил покататься на чужой машине



Улан-удэнцу разбили автомобиль, который он оставил на станции технического обслуживания.



27 мая мужчина сдал машину в СТО на улице Сахьяновой. 29 мая автовладелец узнал, что накануне его «Тойота» попала ДТП. Как выяснилось, работник СТО угнал иномарку и решил покататься на ней.



- Пили, гуляли, катались в районе Генеральского моста, - рассказал «Байкал-Daily» владелец автомобиля.



Автоавария обошлась без пострадавших.



После произошедшего мужчина написал заявление в полицию, сейчас расследуется уголовное дело об угоне (ч.1 ст. 166).



В пресс-службе МВД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что обвиняемый полностью признал свою вину. В отношении молодого человека избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.



Разбитый автомобиль возвращён владельцу.

