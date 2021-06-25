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В Улан-Удэ работник СТО угнал и разбил машину клиента

В Улан-Удэ работник СТО угнал и разбил машину клиента
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Работник решил покататься на чужой машине

Улан-удэнцу разбили автомобиль, который он оставил на станции технического обслуживания.

27 мая мужчина сдал машину в СТО на улице Сахьяновой. 29 мая автовладелец узнал, что накануне его «Тойота» попала ДТП. Как выяснилось, работник СТО угнал иномарку и решил покататься на ней.

- Пили, гуляли, катались в районе Генеральского моста, - рассказал «Байкал-Daily» владелец автомобиля. 

Автоавария обошлась без пострадавших.

После произошедшего мужчина написал заявление в полицию, сейчас расследуется уголовное дело об угоне (ч.1 ст. 166).

В пресс-службе МВД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что обвиняемый полностью признал свою вину. В отношении молодого человека избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

Разбитый автомобиль возвращён владельцу.
угон СТО
 
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