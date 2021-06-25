Работник решил покататься на чужой машине
Улан-удэнцу разбили автомобиль, который он оставил на станции технического обслуживания.
27 мая мужчина сдал машину в СТО на улице Сахьяновой. 29 мая автовладелец узнал, что накануне его «Тойота» попала ДТП. Как выяснилось, работник СТО угнал иномарку и решил покататься на ней.
- Пили, гуляли, катались в районе Генеральского моста, - рассказал «Байкал-Daily» владелец автомобиля.
Автоавария обошлась без пострадавших.
После произошедшего мужчина написал заявление в полицию, сейчас расследуется уголовное дело об угоне (ч.1 ст. 166).
В пресс-службе МВД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что обвиняемый полностью признал свою вину. В отношении молодого человека избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.
Разбитый автомобиль возвращён владельцу.
В Улан-Удэ работник СТО угнал и разбил машину клиента
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Работник решил покататься на чужой машине
Он три раза не явился на службу
Подробности трагедии выясняют следователи
Мужчина не пожалел свою сожительницу
Молодой человек утонул в реке Хилок
Машина «чёрных лесорубов» во время погони потеряла задний мост
Разбойники требовали крупную сумму денег
Парень напал на пенсионера, подслушав его разговор
Девушка отправилась в колонию за подготовку закладок
Водитель заявил, что офигел, увидев видео
Труп убийца завернул в покрывало
Грабителем оказался 21-летний парень
Женщину дважды ловили на незаконной торговле
Место обнаружения снарядов оцепили
Пожилую подозреваемую в краже денег задержали росгвардейцы