Шестеро вымогателей заточили улан-удэнца в квартире

Разбойники требовали крупную сумму денег



В Улан-Удэ осудили шестерых разбойников, четверо из которых были ранее судимы. Они признаны виновными в краже, разбое и незаконном лишении человека свободы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



В феврале 2019 года молодые люди и одна девушка узнали от своей знакомой, что её друг хранит на банковском счёте 200 тысяч рублей. Преступники стащили телефон и банковскую карту этого мужчину. Однако там было менее 1,5 тысяч рублей.



Решив, что крупную сумму мужчина хранит наличными, они напали на него и избили. Затем насильно удерживали в квартире, требуя деньги.



Кроме того, в доме потерпевшего вымогатели напали на его супругу, украли деньги, ювелирные изделия, бытовую технику и продукты.



В результате разбойного нападения был причинён ущерб на сумму 335 тысяч рублей.



Суд назначил виновным наказание от 4 до 8,5 лет каждому в исправительной колонии.



Приговор в законную силу не вступил.

