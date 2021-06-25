Разбойники требовали крупную сумму денег
В Улан-Удэ осудили шестерых разбойников, четверо из которых были ранее судимы. Они признаны виновными в краже, разбое и незаконном лишении человека свободы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В феврале 2019 года молодые люди и одна девушка узнали от своей знакомой, что её друг хранит на банковском счёте 200 тысяч рублей. Преступники стащили телефон и банковскую карту этого мужчину. Однако там было менее 1,5 тысяч рублей.
Решив, что крупную сумму мужчина хранит наличными, они напали на него и избили. Затем насильно удерживали в квартире, требуя деньги.
Кроме того, в доме потерпевшего вымогатели напали на его супругу, украли деньги, ювелирные изделия, бытовую технику и продукты.
В результате разбойного нападения был причинён ущерб на сумму 335 тысяч рублей.
Суд назначил виновным наказание от 4 до 8,5 лет каждому в исправительной колонии.
Приговор в законную силу не вступил.
Шестеро вымогателей заточили улан-удэнца в квартире
Происшествия, Фото:
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