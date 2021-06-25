Парень напал на пенсионера, подслушав его разговор
19-летний житель посёлка Таксимо Муйского района признан виновным в грабеже, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В октябре 2020 года ночью возле магазина молодой человек услышал разговор приезжего пенсионера о имеющихся у него частицах золота. Золото ему досталось в наследство от матери.
В момент, когда мужчина отошёл от магазина, парень ударил его кулаком по лицу и голове и потребовал отдать золото. Испугавшись неожиданного нападения, пенсионер передал преступнику самородное золото. Они были оценены в 12 тысяч рублей.
В ходе предварительного расследования часть золота изъята.
Суд назначил нападавшему три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Приговор вступил в законную силу.
Житель Бурятии отобрал у пенсионера самородное золото
Происшествия, Фото:
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