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Житель Бурятии отобрал у пенсионера самородное золото

Житель Бурятии отобрал у пенсионера самородное золото
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Парень напал на пенсионера, подслушав его разговор

19-летний житель посёлка Таксимо Муйского района признан виновным в грабеже, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

В октябре 2020 года ночью возле магазина молодой человек услышал разговор приезжего пенсионера о имеющихся у него частицах золота. Золото ему досталось в наследство от матери.

В момент, когда мужчина отошёл от магазина, парень ударил его кулаком по лицу и голове и потребовал отдать золото. Испугавшись неожиданного нападения, пенсионер передал преступнику самородное золото. Они были оценены в 12 тысяч рублей.

В ходе предварительного расследования часть золота изъята.

Суд назначил нападавшему три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Приговор вступил в законную силу. 
грабеж золото
 
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