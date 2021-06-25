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Неудачливую закладчицу из Бурятии отправили за решётку

Неудачливую закладчицу из Бурятии отправили за решётку
Происшествия,  Фото:из архива
Девушка отправилась в колонию за подготовку закладок

В Братске перед судом предстала 28-летняя неудачливая закладчица из Бурятии.

Она признана виновной в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Уголовное дело расследовал следователь УФСБ, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

В январе 2018 года жительница Бурятии решилась на распространение наркотиков через закладки в Братске. Через интернет она получила сведения о местонахождении тайника с крупной партией наркотиков. Их нужно было забрать, расфасовать и спрятать по закладкам. 

Однако едва девушка извлекла из тайника оптовую партию наркотиков, её задержали сотрудники УФСБ.

Кроме того, по месту жительства девушки обнаружили свыше 100 гр синтетических наркотиков. Они были приготовлены к сбыту и расфасованы по 18 пакетам с замками Zip Lock. Также в её доме нашли электронные весы и средства упаковки.

Суд приговорил жительницу Бурятии к девяти годам лишению свободы. Сидеть она будет в исправительной колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу.

наркотики
 
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