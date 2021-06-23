Улан-удэнец отомстил бывшей возлюбленной, устроив поджог

«Всё спалю, и плевать на полицию», - говорил оскорблённый мужчина



В Улан-Удэ предстал перед судом поджигатель, который мстил своей бывшей возлюбленной.



Инцидент произошёл в конце октября 2020 года. К женщине пришёл её бывший сожитель, пытавшийся помириться. Он настойчиво просил возобновить их отношения.



Однако женщина ответила отказом. Она даже не хотела разговаривать с ним. В итоге вспыхнула ссора, и улан-удэнка сама вызвала незваному гостю такси. Она просила его уехать.



Всё это крайне разозлило мужчину. Он пригрозил: «Если меня сейчас перемкнёт, я здесь всё спалю!» После он, наконец, ушёл.



Через два часа женщина услышала лай собак. Когда выглянула в окно, увидела, что горит забор. Вскоре позвонил её бывший и сказал, что ему плевать, даже если на место приедет полиция. Он обещал, что произойдёт ещё один пожар.



Огонь своевременно потушили. Поджигателя вскоре задержали, на него возбудили уголовное дело о покушении на уничтожение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершённое путём поджога.



- Суд назначил подсудимому наказание в виде двух лет лишения свободы условно. При назначении наказания суд учёл признание вины, раскаяние в содеянном, возмещение ущерба и положительные характеристики, - сообщила «Байкал-Dailу» старший помощник прокурора Советского района Улан Удэ Дарима Бадмажапова.



К слову, мстительный мужчина является индивидуальным предпринимателем. Ранее он был судим за пьяную езду.



