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Улан-удэнец отомстил бывшей возлюбленной, устроив поджог

Улан-удэнец отомстил бывшей возлюбленной, устроив поджог
Происшествия,  Фото:pixabay.com
«Всё спалю, и плевать на полицию», - говорил оскорблённый мужчина

В Улан-Удэ предстал перед судом поджигатель, который мстил своей бывшей возлюбленной.

Инцидент произошёл в конце октября 2020 года. К женщине пришёл её бывший сожитель, пытавшийся помириться. Он настойчиво просил возобновить их отношения.

Однако женщина ответила отказом. Она даже не хотела разговаривать с ним. В итоге вспыхнула ссора, и улан-удэнка сама вызвала незваному гостю такси. Она просила его уехать.

Всё это крайне разозлило мужчину. Он пригрозил: «Если меня сейчас перемкнёт, я здесь всё спалю!» После он, наконец, ушёл.

Через два часа женщина услышала лай собак. Когда выглянула в окно, увидела, что горит забор. Вскоре позвонил её бывший и сказал, что ему плевать, даже если на место приедет полиция. Он обещал, что произойдёт ещё один пожар.

Огонь своевременно потушили. Поджигателя вскоре задержали, на него возбудили уголовное дело о покушении на уничтожение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершённое путём поджога.

- Суд назначил подсудимому наказание в виде двух лет лишения свободы условно. При назначении наказания суд учёл признание вины, раскаяние в содеянном, возмещение ущерба и положительные характеристики, - сообщила «Байкал-Dailу» старший помощник прокурора Советского района Улан Удэ Дарима Бадмажапова.

К слову, мстительный мужчина является индивидуальным предпринимателем. Ранее он был судим за пьяную езду.

Поджог месть
 
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