В Иркутске будут судить «целительницу»

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

«Целительница» в приметном платье «в горох» и соломенной шляпке обманывала пожилых женщин



В Иркутске закончили расследование уголовных дел в отношении уроженки Ставропольского края, обвиняемой в совершении кражи и грабежа. Об этом сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



Летом 2020 года в дежурную часть обратилась пенсионерка. Она рассказала полицейским, что на улице познакомилась с женщиной, которая сразу же предложила ей провести обряд снятия порчи, якобы наложенной на пожилую женщину. Для ритуала ей понадобилось яйцо. Иркутянка пригласила её домой, где «целительница» предложила провести ещё и обряд очищения денег от неблагоприятного магического эффекта. Собрав накопления пенсионерки в свёрток, она провела ряд манипуляций и велела несколько дней не вскрывать его.



Когда женщина удалилась, пенсионерка обнаружила, что свёрток пуст. В полиции потерпевшая рассказала о потере 30 тысяч рублей и указала, что похитительница была одета в «черное платье в белый горох» и соломенную шляпу.



Оперативники установили всех возможных свидетелей произошедшего и изучили записи с камер видеонаблюдения с участием женщины в броском наряде.



Подозреваемая задержана на севере региона возле города Братск. Ей оказалась ранее судимая 42-летняя жительница города Минеральные воды, путешествующая вместе с мужем. В салоне их автомобиля находились приметные элементы гардероба.



Следователи установили, что женщина перемещалась по стране и могла быть причастна к аналогичным преступлениям в других регионах. Эта информация подтвердилась – полицейские установили, что ранее фигурантка в Красноярске также обманула местную жительницу, зайдя к ней домой под предлогом проведения ритуала снятия порчи. В завершении обряда пенсионерка, почувствовав неладное, потребовала от новой знакомой вернуть деньги. Тогда мошенница толкнула 83-летнюю бабушку и, похитив 190 тысяч рублей, убежала.



Кроме того, уголовное дело за аналогичное деяние возбуждено в отношении фигурантки в Омске.



Собранные следователями доказательства легли в основу обвинительного заключения, утвержденного прокурором. Материалы дела переданы в Октябрьский районный суд Иркутска для рассмотрения по существу.



