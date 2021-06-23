В случае необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования
Прокуратура Бурятии поставила на контроль доследственную проверку по факту дорожно-транспортного происшествия в Кижингинском районе, в котором погибла 14-летняя школьница. Проверку проводит отделение МВД России по Кижингинскому району.
- В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В случае необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на устранение нарушений закона и привлечение виновных к ответственности, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Как сообщал «Байкал-Daily», вчера в аварию попала компания подростков-одноклассников, за рулём был 15-летний парень. Девочка погибла на месте, в больницу попали пять подростков.
Прокуратура Бурятии взяла на контроль проверку ДТП с погибшей школьницей
Происшествия, Фото:
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