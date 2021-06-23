В Забайкалье утонула двухлетняя девочка

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Мать оставила девочку на несколько минут



21 июня в селе Верх-Телентуй Забайкальского края в реке Телентуйка утонула двухлетняя девочка.



Всё произошло вечером. Около 20 часов 42-летняя местная жительница пошла поить скот, взяв с собой двухлетнюю дочь. Женщина оставила дочь у коровника на несколько минут, а когда вернулась, не обнаружила девочку.



После недолгих поисков тело девочки было обнаружено в местной реке Телентуйка, которая бежит в нескольких метрах от ограды дома.



- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», - сообщает пресс-служба СУ СК России по Забайкальскому краю.



Следователи осмотрели место происшествия, тело девочки направлено на судебную медицинскую экспертизу. Допрошены родители девочки, жители села. Собираются характеризующие семью данные.



Расследование уголовного дела продолжается.

