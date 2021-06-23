Мать оставила девочку на несколько минут
21 июня в селе Верх-Телентуй Забайкальского края в реке Телентуйка утонула двухлетняя девочка.
Всё произошло вечером. Около 20 часов 42-летняя местная жительница пошла поить скот, взяв с собой двухлетнюю дочь. Женщина оставила дочь у коровника на несколько минут, а когда вернулась, не обнаружила девочку.
После недолгих поисков тело девочки было обнаружено в местной реке Телентуйка, которая бежит в нескольких метрах от ограды дома.
- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», - сообщает пресс-служба СУ СК России по Забайкальскому краю.
Следователи осмотрели место происшествия, тело девочки направлено на судебную медицинскую экспертизу. Допрошены родители девочки, жители села. Собираются характеризующие семью данные.
Расследование уголовного дела продолжается.
В Забайкалье утонула двухлетняя девочка
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Убийца попал ножом в сердце
В случае необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования
Мать оставила девочку на несколько минут
Задержанный водитель признался в трусости
Продолжаются работы по ликвидации подтопления
Пропавший мужчина ушёл из дома ещё в начале мая
Виновником массового столкновения стал водитель, не предоставивший преимущество
Коров работники фермы воровали на протяжении трёх лет
Молодой пожарный погиб, снимая кошку со столба
Мужчина установил датчики температуры, специальное освещение, систему орошения и вентиляции
Грабителя поймали росгвардейцы
Мужчину задержали, когда он шёл по полю
Женщина заметила пропажу, когда вышла из здания
Мужчина убил юношу, с которым у него лично не было никакого конфликта
Одна девочка погибла, её одноклассники получили травмы