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В Иркутске подтоплено 622 приусадебных участка

В Иркутске подтоплено 622 приусадебных участка
Происшествия,  Фото:Сводка 38
Продолжаются работы по ликвидации подтопления

По данным на утро 23 июня, в Иркутске подтоплено 622 земельных участка. В каждом округе созданы комиссии по оценке нанесённого ущерба, производится фото- и видеофиксация. Специалисты составляют акты о подтоплении, сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

В Правобережном округе Иркутска фиксируется уменьшение уровня воды в реке Ушаковке. За минувшие сутки понижение составило 23 см. Грунтовые воды – на прежнем уровне.

Продолжаются работы по ликвидации подтоплений. В районе СНТ «Маяк-1» возводят защитную насыпь и оборудуют каналы для отхода воды. Произведена откачка воды насосными станциями с пониженных участков.

В Ленинском районе изменения уровня грунтовых вод не зафиксировано. На данной территории круглосуточно ведется откачка воды с пониженных участков местности с помощью пожарных насосных станций. На улице Трактовая произведена откачка воды илососами.

В Иркутске продолжает действовать режим «Чрезвычайная ситуация» на территории поселка им. М. Горького и прилегающих к нему садоводств Ленинского округа, а также садоводств в районе Плишкинского тракта Правобережного округа.

Всего в ликвидации последствий подтопления задействовано 32 единицы специальной техники, 56 человек. Для мониторинга за уровнем воды выставлено пять гидропостов. Для эвакуации населения подготовлены два пункта временного пребывания.

подтопление
 
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