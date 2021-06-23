В Бурятии возбудили уголовное дело из-за исчезновения мужчины

Происшествия, Фото: ориентировка СУ СКР по Бурятии

Пропавший мужчина ушёл из дома ещё в начале мая



В Кяхтинском районе Бурятии возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 39-летнего мужчины. В настоящее время ведутся следственно-оперативные и поисковые мероприятия. Идёт поиск пропавшего, устанавливаются обстоятельства его исчезновения, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.



По предварительным данным, в ночь с 3 на 4 мая мужчина вышел из дома в посёлке Наушки, и до сих пор его местонахождение неизвестно. С родственниками на связь он не выходит.



Сведения о пропавшем: Серебренников Александр Васильевич.



Приметы: европейской внешности, на вид 35-40 лет, худощавого телосложения, рост 175 см., волосы тёмные коротко стриженные, глаза карие.



Особые приметы: имеется шрам на животе 12 см, на левом боку в области живота носит калоприёмник, на левом плече имеется татуировка кельтский узор и солнышко, на левом запястье татуировка в виде звезды.



Был одет: куртка чёрного цвета с капюшоном, джинсы синего цвета, кроссовки чёрного цвета.



Всех, кто обладает любыми сведениями о местонахождении мужчины, изображённого на фотографии, следователи просят позвонить в правоохранительные органы по телефонам: 8-996-935-49-69, 8(30142)91-6-95 (Кяхтинский межрайонный следственный отдел), 8-914-981-66-77, 8-924-772-12-28, (дежурный следственного управления) или 02 (102) (полиция).

