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В Бурятии возбудили уголовное дело из-за исчезновения мужчины

В Бурятии возбудили уголовное дело из-за исчезновения мужчины
Происшествия,  Фото:ориентировка СУ СКР по Бурятии
Пропавший мужчина ушёл из дома ещё в начале мая

В Кяхтинском районе Бурятии возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 39-летнего мужчины. В настоящее время ведутся следственно-оперативные и поисковые мероприятия. Идёт поиск пропавшего, устанавливаются обстоятельства его исчезновения, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

По предварительным данным, в ночь с 3 на 4 мая мужчина вышел из дома в посёлке Наушки, и до сих пор его местонахождение неизвестно. С родственниками на связь он не выходит.

Сведения о пропавшем: Серебренников Александр Васильевич.

Приметы: европейской внешности, на вид 35-40 лет, худощавого телосложения, рост 175 см., волосы тёмные коротко стриженные, глаза карие.

Особые приметы: имеется шрам на животе 12 см, на левом боку в области живота носит калоприёмник, на левом плече имеется татуировка кельтский узор и солнышко, на левом запястье татуировка в виде звезды.

Был одет: куртка чёрного цвета с капюшоном, джинсы синего цвета, кроссовки чёрного цвета.

Всех, кто обладает любыми сведениями о местонахождении мужчины, изображённого на фотографии, следователи просят позвонить в правоохранительные органы по телефонам: 8-996-935-49-69, 8(30142)91-6-95 (Кяхтинский межрайонный следственный отдел), 8-914-981-66-77, 8-924-772-12-28, (дежурный следственного управления) или 02 (102) (полиция).
пропавшие без вести
 
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