В Улан-Удэ столкнулись пять машин





















23 июня около 8 часов утра на улице Комсомольская в Улан-Удэ, напротив прокуратуры Железнодорожного района, произошло ДТП с участием пяти машин.По предварительным данным, молодой человек на Toyota Сamry выехал со второстепенной дороги на главную со стороны улицы Октябрьская и не предоставил преимущество автомобилю Lada Granta которая принадлежит поликлинике. Эти автомобили столкнулись.После столкновения по инерции Тoyota Сamry покатилась за перекрёсток, где столкнулась с автомобилем Nissan Еxpert, в салоне которого находился маленький ребёнок. Машина стояла перед пешеходным переходом и пропускала другие автомобили, идущие по главной дороге. От удара Тoyota Сamry откинуло на припаркованный автомобиль Тoyota Рrius.Тoyota Рrius по инерции совершила столкновение с другим припаркованным автомобилем Тoyota Сamry.- Водителей Тoyota Рrius и Тoyota Сamry, которые были припаркованы возле прокуратуры, на месте не было. В аварии обошлось без пострадавших, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец ДТП.