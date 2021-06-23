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В Улан-Удэ столкнулись пять машин

В Улан-Удэ столкнулись пять машин
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Виновником массового столкновения стал водитель, не предоставивший преимущество

23 июня около 8 часов утра на улице Комсомольская в Улан-Удэ, напротив прокуратуры Железнодорожного района, произошло ДТП с участием пяти машин.


По предварительным данным, молодой человек на Toyota Сamry выехал со второстепенной дороги на главную со стороны улицы Октябрьская и не предоставил преимущество автомобилю Lada Granta которая принадлежит поликлинике. Эти автомобили столкнулись.

После столкновения по инерции Тoyota Сamry покатилась за перекрёсток, где столкнулась с автомобилем Nissan Еxpert, в салоне которого находился маленький ребёнок. Машина стояла перед пешеходным переходом и пропускала другие автомобили, идущие по главной дороге. От удара Тoyota Сamry откинуло на припаркованный автомобиль Тoyota Рrius.

Тoyota Рrius по инерции совершила столкновение с другим припаркованным автомобилем Тoyota Сamry.

- Водителей Тoyota Рrius и Тoyota Сamry, которые были припаркованы возле прокуратуры, на месте не было. В аварии обошлось без пострадавших, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец ДТП.





Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне, 22 июня, в Улан-Удэ произошёл наезд на пешехода, виновник аварии с места сбежал.

В Кижингинском районе вчера вечером произошло страшное ДТП, унёсшее жизнь 14-летней девочки. В аварию попала компания подростков-одноклассников, за рулём был 15-летний парень. Девочка погибла на месте, в больницу попали пять подростков.
ДТП
 
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