В Улан-Удэ столкнулись пять машин

23 июня около 8 часов утра на улице Комсомольская в Улан-Удэ, напротив прокуратуры Железнодорожного района, произошло ДТП с участием пяти машин.
По предварительным данным, молодой человек на Toyota Сamry выехал со второстепенной дороги на главную со стороны улицы Октябрьская и не предоставил преимущество автомобилю Lada Granta которая принадлежит поликлинике. Эти автомобили столкнулись.
После столкновения по инерции Тoyota Сamry покатилась за перекрёсток, где столкнулась с автомобилем Nissan Еxpert, в салоне которого находился маленький ребёнок. Машина стояла перед пешеходным переходом и пропускала другие автомобили, идущие по главной дороге. От удара Тoyota Сamry откинуло на припаркованный автомобиль Тoyota Рrius.
Тoyota Рrius по инерции совершила столкновение с другим припаркованным автомобилем Тoyota Сamry.
- Водителей Тoyota Рrius и Тoyota Сamry, которые были припаркованы возле прокуратуры, на месте не было. В аварии обошлось без пострадавших, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец ДТП.
Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне, 22 июня, в Улан-Удэ произошёл наезд на пешехода, виновник аварии с места сбежал.
В Кижингинском районе вчера вечером произошло страшное ДТП, унёсшее жизнь 14-летней девочки. В аварию попала компания подростков-одноклассников, за рулём был 15-летний парень. Девочка погибла на месте, в больницу попали пять подростков.