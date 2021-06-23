Житель Иркутской области переделал гараж в теплицу для конопли





38-летний житель города Саянск оборудовал арендованный гаражный бокс для выращивания конопли гидропонным способом. Мужчина установил в помещении датчики температуры, специальное освещение, систему орошения и вентиляции, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.Полицейские изъяли несколько десятков растений рода каннабис, вещество растительного происхождения, которое в настоящее время направлено на исследование, а также электронные весы, вакуумный упаковочный материал, удобрения для подкормки незаконных посевов.Мужчина признался, что заказал семена в Интернете и выращивал коноплю для собственного употребления.Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры».