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Житель Иркутской области переделал гараж в теплицу для конопли

Происшествия, 
Мужчина установил датчики температуры, специальное освещение, систему орошения и вентиляции

38-летний житель города Саянск оборудовал арендованный гаражный бокс для выращивания конопли гидропонным способом. Мужчина установил в помещении датчики температуры, специальное освещение, систему орошения и вентиляции, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Полицейские изъяли несколько десятков растений рода каннабис, вещество растительного происхождения, которое в настоящее время направлено на исследование, а также электронные весы, вакуумный упаковочный материал, удобрения для подкормки незаконных посевов.

Мужчина признался, что заказал семена в Интернете и выращивал коноплю для собственного употребления.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры».



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