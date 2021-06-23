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Улан-удэнец пытался уехать на автобусе с пакетом конопли

Улан-удэнец пытался уехать на автобусе с пакетом конопли
Происшествия, 
Мужчину задержали, когда он шёл по полю

Поздним вечером 21 июня сотрудники ДПС на поле, в пяти километрах от села Нижняя Иволга, задержали мужчину с пакетом конопли. Собрав коноплю, житель посёлка Стеклозавод направлялся в сторону автобусной остановки, чтобы уехать домой. Вес изъятой конопли составил более 300 граммов, сообщает пресс-служба по Бурятии.

От освидетельствования на предмет употребления наркотиков 47-летний гражданин отказался. На него составлен протокол по ст. 6.9 КоАП РФ.

В тот же вечер аналогичное преступление раскрыли сотрудники управления наркоконтроля МВД в Тарбагатайском районе. Задержаны трое мужчин в возрасте от 24 до 55 лет, приехавших из Улан-Удэ для сбора марихуаны. У каждого из них изъято по пакету с наркотиками общей массой свыше килограмма.

Подозреваемые привлечены к административной ответственности за отказ от освидетельствования. Один из них ранее судим за тяжкое преступление.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 228 УК РФ.


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