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Улан-удэнку обокрали в почтовом отделении

Улан-удэнку обокрали в почтовом отделении
Происшествия, 
Женщина заметила пропажу, когда вышла из здания

Вечером 21 июня в отдел полиции №1 по Улан-Удэ поступило заявление о краже от 49-летней горожанки. В почтовом отделении, куда женщина пришла отправить посылку, мужчина украл сотовый телефон, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

По словам потерпевшей, гаджет вор незаметно вынул из сумки, которую она поставила на наружную полку клиентской стойки. Пропажу улан-удэнка заметила, уже выйдя из помещения.

Оперативники по горячим следам задержали подозреваемого – 34-летнего мужчину. Телефон у него изъят.

Мужчина, пришедший на почту за посылкой, признался в содеянном, но изложил свою версию происшедшего. Он заявил, что гаджет лежал рядом с сумкой, чем и привлёк его внимание.

Ранее к уголовной ответственности подозреваемый не привлекался. Нигде не работает.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
кража
 
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