Женщина заметила пропажу, когда вышла из здания
Вечером 21 июня в отдел полиции №1 по Улан-Удэ поступило заявление о краже от 49-летней горожанки. В почтовом отделении, куда женщина пришла отправить посылку, мужчина украл сотовый телефон, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
По словам потерпевшей, гаджет вор незаметно вынул из сумки, которую она поставила на наружную полку клиентской стойки. Пропажу улан-удэнка заметила, уже выйдя из помещения.
Оперативники по горячим следам задержали подозреваемого – 34-летнего мужчину. Телефон у него изъят.
Мужчина, пришедший на почту за посылкой, признался в содеянном, но изложил свою версию происшедшего. Он заявил, что гаджет лежал рядом с сумкой, чем и привлёк его внимание.
Ранее к уголовной ответственности подозреваемый не привлекался. Нигде не работает.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Улан-удэнку обокрали в почтовом отделении
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Грабителя поймали росгвардейцы
Мужчину задержали, когда он шёл по полю
Женщина заметила пропажу, когда вышла из здания
Мужчина убил юношу, с которым у него лично не было никакого конфликта
Преступление произошло в недостроенном здании
«Чёрных лесорубов» поймали в нескольких километрах от села
Машину виновника аварии нашли на другой улице
Одна девочка погибла, её одноклассники получили травмы
Евгений Саттаров пытался обжаловать решение суда
Обстоятельства смертельной аварии устанавливаются
Нанявший граждан Киргизии работодатель отнял их паспорта
Перед сном у ребёнка ещё не было признаков отравления
Ребёнок неожиданно выехал на дорогу
Владелец наркопритона сам готовил опийные наркотики
Убийца разложил части тела по мусорным пакетам