Улан-удэнку обокрали в почтовом отделении

Женщина заметила пропажу, когда вышла из здания



Вечером 21 июня в отдел полиции №1 по Улан-Удэ поступило заявление о краже от 49-летней горожанки. В почтовом отделении, куда женщина пришла отправить посылку, мужчина украл сотовый телефон, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



По словам потерпевшей, гаджет вор незаметно вынул из сумки, которую она поставила на наружную полку клиентской стойки. Пропажу улан-удэнка заметила, уже выйдя из помещения.



Оперативники по горячим следам задержали подозреваемого – 34-летнего мужчину. Телефон у него изъят.



Мужчина, пришедший на почту за посылкой, признался в содеянном, но изложил свою версию происшедшего. Он заявил, что гаджет лежал рядом с сумкой, чем и привлёк его внимание.



Ранее к уголовной ответственности подозреваемый не привлекался. Нигде не работает.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

