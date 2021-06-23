В Бурятии осудили убийцу 18-летнего парня

Мужчина убил юношу, с которым у него лично не было никакого конфликта
Как сообщал «Байкал-Daily», осенью 2020 года в селе Кырен Тункинского района Бурятии пьяный мужчина убил младшего брата своего обидчика.
24 октября 2020 года с вечера 37-летний мужчина распивал спиртные напитки в магазине, где работал экспедитором, с коллегами. Ночью после застолья он направился домой и по пути на площадке возле жилых домов увидел компанию молодых людей, которые также употребляли спиртное. Разглядев среди них знакомого, мужчина подошёл и присоединился к молодежи.
Через некоторое время между мужчиной 22-летним молодым человеком из-за незначительного повода произошла ссора, переросшая в потасовку.
После этого, затаив злобу из-за причинённых побоев, мужчина сходил домой, взял нож и вернулся обратно. Со спины он напал на своего противника и нанёс ему удар ножом в живот. Раненый юноша вскочил и смог убежать от мужчины. Тогда нападавший переключился на его 18-летнего младшего брата, которому нанёс удары ножом по различным частям тела. От полученных ран потерпевший скончался на месте.
- Суд признал 37-летнего подсудимого виновным в убийстве и в покушении на убийство на двух лиц, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии.
После задержания мужчина признал вину. Приговором суда ему назначено 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
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Происшествия, Фото:
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