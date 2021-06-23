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В Бурятии сухая гроза подожгла лес

В Бурятии сухая гроза подожгла лес
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства
Пожар возник недалеко от села Бурдуково

За прошедшие сутки тушили лесной пожар в Прибайкальском районе Бурятии. Пожар возник недалеко от села Бурдуково из-за сухой грозы, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.


На тушении работали 16 сотрудников лесной охраны, было задействовано две единицы лесопожарной техники.

Возгорание ликвидировано на площади меньше 1 га.

На утро 23 июня новых лесных пожаров не обнаружено.


В Бурятии действует особый противопожарный режим. По информации синоптиков, на всей территории республики установился высокий, четвёртый класс пожарной опасности.

Обо всех возгораниях в лесу необходимо сообщать на горячую линию лесной охраны (3012) 20-44-44.

По данным ФБУ «Авиалесоохрана», Иркутская область, которая в последние дни была лидером в стране по площади лесных пожаров, уступила это печальное лидерство Якутии. На утро 22 июня, в Иркутской области зафиксировано 12 лесных пожаров на огромной территории – более 33 тысяч га.

лесные пожары
 
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