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Вступил в силу приговор экс-руководителю МЖК Бурятии

Вступил в силу приговор экс-руководителю МЖК Бурятии
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Евгений Саттаров пытался обжаловать решение суда

Вступил в законную силу приговор о коммерческом подкупе, вынесенный в отношении экс-руководителя Евгения Саттарова, бывшего председателя регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз молодёжных жилищных комплексов (МЖК) России» по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в феврале 2021 года Саттаров был осуждён за коммерческий подкуп (ч. 3 ст.204 УК). Ему назначено два года шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года, а также штраф в четыре миллиона рублей.

Союз МЖК оказывал помощь молодым семьям и молодым специалистам в приобретении жилья. Как выяснили следователи, несколько лет назад Саттаров вступил в сговор с директором ряда строительных компаний и получил от него через подставное лицо квартиру в строящемся доме стоимостью два млн рублей. Взамен, сообщало следствие, он обеспечил победу компании в конкурсе по отбору организаций – застройщиков для строительства МЖК, финансируемых государством.

Защиты пыталась обжаловать решение суда, но безуспешно.

- Верховный суд Бурятии доводы стороны защиты о несогласии с осуждением оставил без удовлетворения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

К слову, самый печально известный дом, вошедший в программу МЖК, находится на улице Столичная в Загорске. Стройка здесь просто застряла на уровне фундамента. Дольщики (а это молодые семьи) вынуждены были несколько лет платить ипотеку и одновременно снимать жильё. Недавно фонд поддержки граждан-участников долевого строительства счёл достраивание этого дома нецелесообразным. Дольщикам начали выплачивать компенсации, которые внезапно оказались гораздо ниже рыночной цены за квадратный метр. «С такой выплатой реально сейчас взять что-то сложно. Обманутые дважды», - рассказывала «Байкал-Dailу» недавно дольщица дома. 
коммерческий подкуп
 
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