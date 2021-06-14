Жителя Бурятии отправили в колонию за пьяную езду

Любитель пьяной езды безуспешно пытался обжаловать решение суда



30-летнему жителю Еравнинского района Бурятии, которого несколько раз ловили пьяным за рулём, назначили лишение свободы.



- Вступил в силу приговор районного суда от 16 апреля, которым ранее судимый житель Еравнинского района осуждён к лишению свободы по статье 264.1 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ». Установлено, что в январе 2021 года 30-летний гражданин управлял автомобилем в состоянии опьянения, имея судимость за аналогичное преступление, - сообщили в прокуратуре Бурятии.



Суд назначил любителю пьяной езды восемь месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Также он лишён водительских прав на 2 года 6 месяцев.



Не согласившись с приговором, адвокат осуждённого обжаловал судебное решение. Верховный суд Бурятии, рассмотрев апелляцию, приговор районного суда оставил без изменения, а жалобу – без удовлетворения.

