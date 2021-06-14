Любитель пьяной езды безуспешно пытался обжаловать решение суда
30-летнему жителю Еравнинского района Бурятии, которого несколько раз ловили пьяным за рулём, назначили лишение свободы.
- Вступил в силу приговор районного суда от 16 апреля, которым ранее судимый житель Еравнинского района осуждён к лишению свободы по статье 264.1 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ». Установлено, что в январе 2021 года 30-летний гражданин управлял автомобилем в состоянии опьянения, имея судимость за аналогичное преступление, - сообщили в прокуратуре Бурятии.
Суд назначил любителю пьяной езды восемь месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Также он лишён водительских прав на 2 года 6 месяцев.
Не согласившись с приговором, адвокат осуждённого обжаловал судебное решение. Верховный суд Бурятии, рассмотрев апелляцию, приговор районного суда оставил без изменения, а жалобу – без удовлетворения.
Жителя Бурятии отправили в колонию за пьяную езду
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Поджигателям грозит уголовная ответственность
Сотрудник ГИБДД сделал четыре выстрела
Любитель пьяной езды безуспешно пытался обжаловать решение суда
Осуждённый отправился в колонию строгого режима
Мужчина, лишённый права управления транспортом, повторно сел за руль в нетрезвом виде
Искра залетела на чердак от уличного мангала
Поджигателей пока не нашли
Пожар действовал всего в 500 метрах от села Баргузин
Самолёт Ил-76 может принять на борт 42 тонны воды
Происшествия, 13.06.2021
В декабре 2019 года техосмотр автобуса перед его выездом из Сретенска в Читу не был проведён
Происшествия, 13.06.2021
Мужчина во время фотографирования потерял равновесие и сорвался вниз
Вертолёт произвёл 28 сливов воды
Погибли пожилые супруги
Женщина погибла всего лишь из-за того, что звонко смеялась
Полиция проводит проверку инцидента