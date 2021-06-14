Осуждённый отправился в колонию строгого режима
Житель Прибайкальского района Бурятии предстал перед судом за то, что обматерил судью. В пресс-службе прокуратуры республики сообщили, что мужчина признан виновным по статье Уголовного кодекса «Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи, участвующего в отправлении правосудия».
В январе 2021 года мировой судья рассматривал уголовное дело по обвинению мужчины в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью.
При оглашении решения осуждённый, недовольный назначенной мерой наказания, покрыл судью матом.
Приговором Прибайкальского районного суда виновному окончательно назначено наказание в виде 1 года 1 месяца лишения свободы в колонии строгого режима.
Приговор вступил в законную силу.
Житель Бурятии, обматеривший судью, сел в колонию
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Искра залетела на чердак от уличного мангала
Поджигателей пока не нашли
Пожар действовал всего в 500 метрах от села Баргузин
Самолёт Ил-76 может принять на борт 42 тонны воды
Происшествия, 13.06.2021
В декабре 2019 года техосмотр автобуса перед его выездом из Сретенска в Читу не был проведён
Происшествия, 13.06.2021
Мужчина во время фотографирования потерял равновесие и сорвался вниз
Вертолёт произвёл 28 сливов воды
Погибли пожилые супруги
Женщина погибла всего лишь из-за того, что звонко смеялась
Полиция проводит проверку инцидента
Останки застреленного мужчины нашли на полигоне золотодобывающей компании
Неизвестные крали чугунные детали, подъезжая к лоткам вплотную на автомобиле
Улан-удэнец набросился на соседа из-за конфликта на ровном месте
Подвоз воды в населённом пункте осуществляется по графику
Пенсионерка надеялась получить 420 тысяч рублей, а отдала в итоге больше