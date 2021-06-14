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Житель Бурятии, обматеривший судью, сел в колонию

Житель Бурятии, обматеривший судью, сел в колонию
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Осуждённый отправился в колонию строгого режима

Житель Прибайкальского района Бурятии предстал перед судом за то, что обматерил судью. В пресс-службе прокуратуры республики сообщили, что мужчина признан виновным по статье Уголовного кодекса «Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи, участвующего в отправлении правосудия».

В январе 2021 года мировой судья рассматривал уголовное дело по обвинению мужчины в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью.

При оглашении решения осуждённый, недовольный назначенной мерой наказания, покрыл судью матом. 

Приговором Прибайкальского районного суда виновному окончательно назначено наказание в виде 1 года 1 месяца лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.
неуважение к суду
 
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