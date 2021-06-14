Житель Бурятии, обматеривший судью, сел в колонию

Осуждённый отправился в колонию строгого режима



Житель Прибайкальского района Бурятии предстал перед судом за то, что обматерил судью. В пресс-службе прокуратуры республики сообщили, что мужчина признан виновным по статье Уголовного кодекса «Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи, участвующего в отправлении правосудия».



В январе 2021 года мировой судья рассматривал уголовное дело по обвинению мужчины в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью.



При оглашении решения осуждённый, недовольный назначенной мерой наказания, покрыл судью матом.



Приговором Прибайкальского районного суда виновному окончательно назначено наказание в виде 1 года 1 месяца лишения свободы в колонии строгого режима.



Приговор вступил в законную силу.

