В Иркутской области во время погони за пьяным водителем стреляли по колёсам





В Качугском районе Иркутской области сотрудники ГИБДД заметили автомобиль отечественного производства, водитель которого неоднократно нарушал ПДД.Автоинспекторы попытались остановить легковушку, но водитель проигнорировал требование полицейских и попытался скрыться. Включив звуковые и световые спецсигналы, сотрудники начали преследование нарушителя.Когда преследуемый автомобиль выехал на дорогу «Иркутск – Усть-Ордынский – Жигалово», автоинспекторы, убедившись в отсутствии пешеходов и автомобилей, применили табельное огнестрельное оружие. Выстрелом повредили одно колесо авто.Но и это не возымело действия. Нарушитель продолжил движение. Уходя от погони, легковушка съехала с дороги в поле, где остановилась.Водитель был задержан. Им оказался 33-летний житель Иркутского района, управлявший автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердило освидетельствование. Результат составил 0,432 мг/л. Водитель очень расстроился, поняв, что это выше допустимого.- В марте текущего года водитель по решению суда лишён права управления транспортными средствами на 18 месяцев. В настоящее время лихач привлечён к административной ответственности по статьям 12.15, 12.6, 12.7, 12.8 и 12.25 КоАП РФ. Решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по статье 264.1 Уголовного кодекса «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», - сообщает УГИБДД по Иркутской области.