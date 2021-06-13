Мужчина во время фотографирования потерял равновесие и сорвался вниз
Спасатели вывезли мужчину, упавшего со скалы, в Слюдянском районе Иркутской области
Вызов поступил в 13.35 из ЕДДС Слюдянского района, дежурная сообщила, что на мысе Шаманский недалеко от трассы со скалистого обрыва в воду упал мужчина. Информации о состоянии пострадавшего не поступило.
Три спасателя Слюдянского подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС РФ на катере «Стрингер-550Р» были на месте уже через 10 минут. Под скалой они обнаружили мужчину, к этому времени он самостоятельно выплыл из воды и ожидал спасателей.
Пострадавший, 39-летний житель Иволгинского района Бурятии, рассказал, что во время фотографирования, потерял равновесие и сорвался вниз. По стечению счастливых обстоятельств во время падения мужчина не упал на камни.
Спасатели доставили его до берега и в удовлетворительном состоянии передали жене. От госпитализации пострадавший отказался, сообщили в поисково-спасательном отряде.
Житель Бурятии упал со скалы на Байкале
Происшествия, Фото:
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