Улан-удэнка убила подругу в порыве ревности

Женщина погибла всего лишь из-за того, что звонко смеялась



В Улан-Удэ перед судом предстала 54-летняя женщина, убившая подругу в порыве ревности.



Трагедия произошла в середине ноября 2020 года. Женщина пришла в гости к подруге со своим сожителем. Втроём они начали распивать алкоголя.



Во время беседы гостья внезапно взревновала своего возлюбленного. Ей показалось, что подруга флиртует с ним. Поводом для ревности стало то, что хозяйка дома подливала мужчине чай, а также звонко смеялась над его рассказами.



Разъярённая ревнивая женщина закатила сцену. Она стала в ярости бить посуду. Мужчина пытался её успокоить, но безуспешно.



Женщина внезапно схватила со стола нож и резко ударила им подругу. Удар пришёлся в шею и оказался смертельным. Жертва скончалась на месте от обильной кровопотери



- Советский районный суд признал подсудимую виновной в убийстве. Суд назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима, - сообщила «Байкал-Dailу» помощник прокурора Советского района Улан Удэ Ирина Тогочиева.



