Женщина погибла всего лишь из-за того, что звонко смеялась
В Улан-Удэ перед судом предстала 54-летняя женщина, убившая подругу в порыве ревности.
Трагедия произошла в середине ноября 2020 года. Женщина пришла в гости к подруге со своим сожителем. Втроём они начали распивать алкоголя.
Во время беседы гостья внезапно взревновала своего возлюбленного. Ей показалось, что подруга флиртует с ним. Поводом для ревности стало то, что хозяйка дома подливала мужчине чай, а также звонко смеялась над его рассказами.
Разъярённая ревнивая женщина закатила сцену. Она стала в ярости бить посуду. Мужчина пытался её успокоить, но безуспешно.
Женщина внезапно схватила со стола нож и резко ударила им подругу. Удар пришёлся в шею и оказался смертельным. Жертва скончалась на месте от обильной кровопотери
- Советский районный суд признал подсудимую виновной в убийстве. Суд назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима, - сообщила «Байкал-Dailу» помощник прокурора Советского района Улан Удэ Ирина Тогочиева.
Улан-удэнка убила подругу в порыве ревности
Происшествия, Фото:
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