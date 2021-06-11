В Улан-Удэ помощь соседям обернулась кровавой драмой

Улан-удэнец набросился на соседа из-за конфликта на ровном месте



Улан-удэнец тяжело ранил соседа, который случайно ударил дверью его дочь. Недавно мужчина предстал перед судом.



Происшествие произошло в июне 2020 года. Улан-удэнка уехала в деревню и оставила ключи соседке, попросив кормить кошку. Женщина предупредила, что в квартиру наведается за вещами её муж, ему надо дать ключи, но он вернёт их обратно.



В один из дней мужчина, действительно, пришёл и забрал вещи. Правда, он был пьян. Ключи отдавать соседке не стал, заявив, что они его.



Соседка спорить не стала. «Разбирайтесь сами между собой», - ответила она и стала закрывать дверь. В этот момент подошла её 13-летняя дочь. Пьяный мужчина пинком резко открыл дверь, ударив ей ребёнка по голове.



Девочка заплакала от боли. На плач прибежал из кухни её отец. Он тут же устроил перепалку с соседом, требуя ответить, зачем он ударил его ребёнка. Затем разозлившийся мужчина и вовсе набросился на него с ножом.



Травма от ножевого ранения оказалась тяжелой. Раненый получил повреждения желудка и диафрагмы.



- За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью Советский районный суд назначил подсудимому 2 года 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима, - сообщила «Байкал-Dailу» помощник прокурора Советского района Улан Удэ Дари Доржиева.

