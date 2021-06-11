 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 июня

10 июня

Популярное

В Улан-Удэ помощь соседям обернулась кровавой драмой

В Улан-Удэ помощь соседям обернулась кровавой драмой
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Улан-удэнец набросился на соседа из-за конфликта на ровном месте

Улан-удэнец тяжело ранил соседа, который случайно ударил дверью его дочь. Недавно мужчина предстал перед судом.

Происшествие произошло в июне 2020 года. Улан-удэнка уехала в деревню и оставила ключи соседке, попросив кормить кошку. Женщина предупредила, что в квартиру наведается за вещами её муж, ему надо дать ключи, но он вернёт их обратно.

В один из дней мужчина, действительно, пришёл и забрал вещи. Правда, он был пьян. Ключи отдавать соседке не стал, заявив, что они его.

Соседка спорить не стала. «Разбирайтесь сами между собой», - ответила она и стала закрывать дверь. В этот момент подошла её 13-летняя дочь. Пьяный мужчина пинком резко открыл дверь, ударив ей ребёнка по голове.

Девочка заплакала от боли. На плач прибежал из кухни её отец. Он тут же устроил перепалку с соседом, требуя ответить, зачем он ударил его ребёнка. Затем разозлившийся мужчина и вовсе набросился на него с ножом.

Травма от ножевого ранения оказалась тяжелой. Раненый получил повреждения желудка и диафрагмы.

- За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью Советский районный суд назначил подсудимому 2 года 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима, - сообщила «Байкал-Dailу» помощник прокурора Советского района Улан Удэ Дари Доржиева. 
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В забайкальском посёлке в питьевой воде обнаружен мышьяк
В забайкальском посёлке в питьевой воде обнаружен мышьяк
Происшествия, 11.06.2021
Подвоз воды в населённом пункте осуществляется по графику
Ангарчанка лишилась 500 тысяч в надежде от компенсации от «МММ»
Ангарчанка лишилась 500 тысяч в надежде от компенсации от «МММ»
Происшествия, 11.06.2021
Пенсионерка надеялась получить 420 тысяч рублей, а отдала в итоге больше
В Иркутске педагог поверила мошенникам и оформила кредит на 270 тысяч
В Иркутске педагог поверила мошенникам и оформила кредит на 270 тысяч
Происшествия, 11.06.2021
Женщина перевела часть денег и поняла, что общается с мошенниками
В Иркутской области ребёнок погиб, получив ожоги 90% тела
В Иркутской области ребёнок погиб, получив ожоги 90% тела
Происшествия, 11.06.2021
Мальчик ценой собственной жизни спас других детей
Забайкалец украл сейф из аптеки
Забайкалец украл сейф из аптеки
Происшествия, 11.06.2021
В сейфе лежали 40 тысяч рублей
В Бурятии к поискам 12-летней девочки присоединяются водолазы
В Бурятии к поискам 12-летней девочки присоединяются водолазы
Происшествия, 11.06.2021
Поисковые группы прочёсывают лес, обследуют реку и дома местных жителей
В Иркутской области лес рубили под видом расчистки деляны
Происшествия, 11.06.2021
Ущерб, нанесённый лесному фонду, превысил 3,3 млн рублей
Поворот не туда: В Улан-Удэ водитель поехал по тротуару
Поворот не туда: В Улан-Удэ водитель поехал по тротуару
Происшествия, 11.06.2021
Странного водителя, совершившего опасный манёвр, запечатлели на Элеваторе. Видео
В Иркутской области «испанского внука» будут судить за серию афер
В Иркутской области «испанского внука» будут судить за серию афер
Происшествия, 11.06.2021
Жертвами мошенника в основном становились пенсионеры

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^