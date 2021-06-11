Пенсионерка надеялась получить 420 тысяч рублей, а отдала в итоге больше
На днях 67-летней пенсионерке из Ангарска позвонила неизвестная женщина, которая представилась работником организации «МММ». Она рассказала, что поскольку ангарчанка была клиентом этой фирмы, ей полагается выплата в размере 420 тысяч рублей.
Поверившая в компенсацию пенсионерка дважды перечислила собственные сбережения якобы за таможенный сбор, а затем оплатила объединение банковских ячеек и прочие услуги. В результате она отдала аферистам свыше полумиллиона рублей.
После того как связь со специалистом прекратилась, пожилая ангарчанка обратилась в полицию.
В настоящее время по данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства инцидента, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Ангарчанка лишилась 500 тысяч в надежде от компенсации от «МММ»
Происшествия, Фото:
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