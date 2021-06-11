В сейфе лежали 40 тысяч рублей
В посёлке Шерлова гора сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже сейфа с деньгами из аптеки, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
В полицию поступило сообщение от местной жительницы, которая работает в аптеке о том, что из помещения украли сейф, в котором находилось 40 тысяч рублей.
Выяснилось, что накануне в аптеку заходил знакомый работницы торговой точки. После того как мужчина ушел, потерпевшая обнаружила пропажу сейфа.
Полицейские задержали мужчину. Им оказался ранее неоднократно судимый 28-летний житель Борзи. Он дал признательные показания.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.
Почти все деньги полицейским удалось изъять.
Забайкалец украл сейф из аптеки
Происшествия, Фото:
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