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Забайкалец украл сейф из аптеки

Забайкалец украл сейф из аптеки
Происшествия,  Фото:pixabay.com
В сейфе лежали 40 тысяч рублей

В посёлке Шерлова гора сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже сейфа с деньгами из аптеки, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

В полицию поступило сообщение от местной жительницы, которая работает в аптеке о том, что из помещения украли сейф, в котором находилось 40 тысяч рублей.

Выяснилось, что накануне в аптеку заходил знакомый работницы торговой точки. После того как мужчина ушел, потерпевшая обнаружила пропажу сейфа.

Полицейские задержали мужчину. Им оказался ранее неоднократно судимый 28-летний житель Борзи. Он дал признательные показания.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.

Почти все деньги полицейским удалось изъять.
кража
 
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