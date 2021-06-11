Забайкалец украл сейф из аптеки

В сейфе лежали 40 тысяч рублей



В посёлке Шерлова гора сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже сейфа с деньгами из аптеки, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



В полицию поступило сообщение от местной жительницы, которая работает в аптеке о том, что из помещения украли сейф, в котором находилось 40 тысяч рублей.



Выяснилось, что накануне в аптеку заходил знакомый работницы торговой точки. После того как мужчина ушел, потерпевшая обнаружила пропажу сейфа.



Полицейские задержали мужчину. Им оказался ранее неоднократно судимый 28-летний житель Борзи. Он дал признательные показания.



В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.



Почти все деньги полицейским удалось изъять.

