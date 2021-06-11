В Бурятии к поискам 12-летней девочки присоединяются водолазы







Как сообщал «Байкал-Dailу», 12-летняя жительница посёлка Кика



Поисковые группы прочёсывают лес, осматривают кафе и дома местных жителей, в том числе нежилые.



Розыск девочки находится под личным контролем министра внутренних дел по Бурятии Олега Кудинова. Как сообщал «Байкал-Dailу», 12-летняя жительница посёлка Кика ушла из дома ещё днём в среду, 9 июня . Куда она отправилась, неизвестно. Сегодня с утра в поисках участвовали более 150 человек , к вечеру планируется собрать более 200. В том числе волонтёры отпросились с работы и приехали из Улан-Удэ.Поисковые группы прочёсывают лес, осматривают кафе и дома местных жителей, в том числе нежилые.Розыск девочки находится под личным контролем министра внутренних дел по Бурятии Олега Кудинова.





фото - ориентировка МВД по Бурятии



Приметы пропавшей: европейской внешности, волосы светлые, глаза голубые, рост 140-150 см, худощавого телосложения.



Была одета: футболка розового цвета, джинсовые шорты синие. Возможно, серая кофта и кепка черного цвета.



Ранее из дома не уходила.



При наличии какой-либо информации о девочке жителей просят незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8(914)632-52-34, 8(30144)51-3-71, 8(3012)41-66-45 или 102 (112).



В Прибайкальском районе Бурятии к поискам пропавшей 12-летней Алёны Манзеевой подключат спасателей-водолазов.- На предстоящие сутки планируется привлечение спасателей Посольского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда с водолазным оборудованием, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.За сутки спасатели обследовали 20 км акватории реки Кика и береговой линии (от посёлка Кика до моста). Никаких результатов нет.Поиски продолжаются. В работах участвуют спасатели, полицейские, сотрудники МЧС, поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» и другие волонтёры.