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В Иркутской области лес рубили под видом расчистки деляны

Происшествия, 
Ущерб, нанесённый лесному фонду, превысил 3,3 млн рублей

Полицейские при участии бойцов СОБР Росгвардии пресекли незаконную вырубку леса в особо крупном размере в Чунском районе Иркутской области.

В ходе рейда 5 июня полицейские задержали трех человек, незаконно рубивших деревья. По оценкам специалистов, ущерб, нанесённый лесному фонду, составил более 3,3 млн рублей. Объём вырубленного леса превысил 200 кубических метров.

фото - ГУ МВД по Иркутской области 

По предварительной версии, подозреваемые в возрасте от 28 до 48 лет, двое из которых ранее судимы за угрозу убийства и незаконную рубку, должны были вывезти арестованную древесину. Под видом расчистки деляны подозреваемые нелегально рубили деревья.

Организатор незаконной рубки – 38-летний житель посёлка Чунский.

В качестве вещественных доказательств с места происшествия изъяли трактор, две бензопилы и три сотовых телефона. Изъятая техника помещена на штрафстоянку.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная группой лиц в особо крупном размере». Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.


рубка леса черные лесорубы
 
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