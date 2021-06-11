 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 июня

10 июня

Популярное

В Иркутской области продавец пытался дать взятку полицейскому

В Иркутской области продавец пытался дать взятку полицейскому
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Продавец пытался вернуть изъятый товар

В городе Саянск продавца магазина задержали за попытку подкупить полицейского.

- Для того, чтобы избежать привлечения к ответственности и вернуть изъятый в рамках производства по делу об административном правонарушении товар, продавец пытался передать оперативнику 50 тысяч рублей. Полицейский сообщил о случившемся своему руководству. За совершение коррупционного деяния подозреваемый был задержан сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Попытка дачи взятки должностному лицу». 
взятка полиция
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Поворот не туда: В Улан-Удэ водитель поехал по тротуару
Поворот не туда: В Улан-Удэ водитель поехал по тротуару
Происшествия, 11.06.2021
Странного водителя, совершившего опасный манёвр, запечатлели на Элеваторе. Видео
В Иркутской области «испанского внука» будут судить за серию афер
В Иркутской области «испанского внука» будут судить за серию афер
Происшествия, 11.06.2021
Жертвами мошенника в основном становились пенсионеры
В Иркутской области пьяный водитель опрокинулся в кювет
В Иркутской области пьяный водитель опрокинулся в кювет
Происшествия, 11.06.2021
Автомобилист от медицинского освидетельствования отказался
В Иркутской области фермер растратил 8 млн выигранного гранта
В Иркутской области фермер растратил 8 млн выигранного гранта
Происшествия, 11.06.2021
Фермер не построил свиноферму, но документы о её строительстве подал
В Бурятии предотвратили размыв дамбы
В Бурятии предотвратили размыв дамбы
Происшествия, 11.06.2021
Была угроза подтопления жилых домов
В Бурятии потушили лесной пожар
В Бурятии потушили лесной пожар
Происшествия, 11.06.2021
Пожар действовал в нескольких километрах от Таксимо
В Бурятии пропавшую девочку ищут более 150 человек
В Бурятии пропавшую девочку ищут более 150 человек
Происшествия, 11.06.2021
Третий день нет никаких известий о пропавшей 12-летней девочке
Житель Бурятии сжёг мопед, на котором дети попали в ДТП
Житель Бурятии сжёг мопед, на котором дети попали в ДТП
Происшествия, 11.06.2021
Двое подростков после аварии оказались в больнице
Почти 90% убийств в Бурятии совершили пьяные
Почти 90% убийств в Бурятии совершили пьяные
Происшествия, 11.06.2021
Почти все убийства в республике были раскрыты
В Бурятии будут судить мужчин, убивших коллегу ради баранов
В Бурятии будут судить мужчин, убивших коллегу ради баранов
Происшествия, 11.06.2021
Наиболее строгим наказанием за это преступление является пожизненное лишение свободы
На границе с Бурятией подтоплению подверглись город и четыре села
На границе с Бурятией подтоплению подверглись город и четыре села
Происшествия, 10.06.2021
Министр природных ресурсов Забайкалья оценил паводковую обстановку в Петровск-Забайкальском районе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^