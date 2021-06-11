В Иркутской области продавец пытался дать взятку полицейскому

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Продавец пытался вернуть изъятый товар



В городе Саянск продавца магазина задержали за попытку подкупить полицейского.



- Для того, чтобы избежать привлечения к ответственности и вернуть изъятый в рамках производства по делу об административном правонарушении товар, продавец пытался передать оперативнику 50 тысяч рублей. Полицейский сообщил о случившемся своему руководству. За совершение коррупционного деяния подозреваемый был задержан сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



Возбуждено уголовное дело по статье «Попытка дачи взятки должностному лицу».

