Продавец пытался вернуть изъятый товар
В городе Саянск продавца магазина задержали за попытку подкупить полицейского.
- Для того, чтобы избежать привлечения к ответственности и вернуть изъятый в рамках производства по делу об административном правонарушении товар, продавец пытался передать оперативнику 50 тысяч рублей. Полицейский сообщил о случившемся своему руководству. За совершение коррупционного деяния подозреваемый был задержан сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Возбуждено уголовное дело по статье «Попытка дачи взятки должностному лицу».
В Иркутской области продавец пытался дать взятку полицейскому
Происшествия, Фото:
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