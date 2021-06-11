Житель Бурятии убил аморальных жену и сына в состоянии аффекта



Как сообщал «Байкал-Daily», трагедия



Жена и сын пенсионера последние пять лет злоупотребляли алкоголем. Из-за этого в семье складывалась конфликтная обстановка. Хозяин дома постоянно подвергался насилию и оскорблениям со стороны пьяных родственников. Сам он из-за перенесённого заболевания вёл трезвый образ жизни. Старался заботиться о жене и сыне, содержал домашнее хозяйство.



В конце марта мужчина присел на диван и стал смотреть телевизор. В это время домой вернулся пьяный сын, который столкнул отца на пол и сам улёгся спать. Чуть позже пенсионер стал готовить корм для домашнего скота. Сын, которому не понравилось, что отец шумит, соскочил с дивана подбежал к нему и стал оскорблять.



Тогда тот выхватил из-за пазухи нож и нанёс им несколько ударов в шею сына. На крики прибежала пьяная жена. Её он также убил.

Как сообщал «Байкал-Daily», трагедия произошла в селе Дырестуй Джидинского района . 64-летний мужчина убил 65-летнюю супругу и 42-летнего сына.Жена и сын пенсионера последние пять лет злоупотребляли алкоголем. Из-за этого в семье складывалась конфликтная обстановка. Хозяин дома постоянно подвергался насилию и оскорблениям со стороны пьяных родственников. Сам он из-за перенесённого заболевания вёл трезвый образ жизни. Старался заботиться о жене и сыне, содержал домашнее хозяйство.В конце марта мужчина присел на диван и стал смотреть телевизор. В это время домой вернулся пьяный сын, который столкнул отца на пол и сам улёгся спать. Чуть позже пенсионер стал готовить корм для домашнего скота. Сын, которому не понравилось, что отец шумит, соскочил с дивана подбежал к нему и стал оскорблять.Тогда тот выхватил из-за пазухи нож и нанёс им несколько ударов в шею сына. На крики прибежала пьяная жена. Её он также убил.

В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 64-летнего мужчины, который в марте 2021 года убил сына и жену.В отношении мужчины была проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. По результатам последней установлено, что обвиняемый находился в длительной психотравмирующей ситуации (аффект), образовавшейся вследствие систематического аморального и противоправного поведения потерпевших.- На основании заключения комиссии экспертов действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 107 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), вызванного длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим противоправным или аморальным поведением потерпевших), - сообщили в СУ СК РФ по Бурятии.Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. За убийство в состоянии аффекта назначается достаточно лёгкое наказание. Максимальное – пять лет лишения свободы. Но зачастую суды и вовсе оставляют подсудимых на свободе.