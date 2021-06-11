 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 июня

10 июня

Популярное

В Улан-Удэ в ДТП с «Мерседесом» пострадали два человека

В Улан-Удэ в ДТП с «Мерседесом» пострадали два человека
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
ДТП произошло этим утром

Сегодня утром, 11 июня, в Улан-Удэ произошло ДТП возле посёлка Солнечный.

- По предварительным данным, водитель автомобиля «Мерседес» 1997 года рождения в районе остановки общественного транспорта «Солнечная» совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-21115» под управлением водителя 1976 года рождения, - сообщили «Байкал-Dailу» в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП получили травмы водитель и 46-летняя пассажирка отечественного автомобиля. Их доставили в больницу.

 
Накануне ДТП, в котором пострадали два человека, произошло в Кабанском районе Бурятии. Опрокинулся мопед с двумя подростками – 15-летним юношей и 14-летней девушкой. После этой аварии отец подростка в порыве гнева сжёг мопед.

ДТП
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Поворот не туда: В Улан-Удэ водитель поехал по тротуару
Поворот не туда: В Улан-Удэ водитель поехал по тротуару
Происшествия, 11.06.2021
Странного водителя, совершившего опасный манёвр, запечатлели на Элеваторе. Видео
В Иркутской области «испанского внука» будут судить за серию афер
В Иркутской области «испанского внука» будут судить за серию афер
Происшествия, 11.06.2021
Жертвами мошенника в основном становились пенсионеры
В Иркутской области пьяный водитель опрокинулся в кювет
В Иркутской области пьяный водитель опрокинулся в кювет
Происшествия, 11.06.2021
Автомобилист от медицинского освидетельствования отказался
В Иркутской области фермер растратил 8 млн выигранного гранта
В Иркутской области фермер растратил 8 млн выигранного гранта
Происшествия, 11.06.2021
Фермер не построил свиноферму, но документы о её строительстве подал
В Бурятии предотвратили размыв дамбы
В Бурятии предотвратили размыв дамбы
Происшествия, 11.06.2021
Была угроза подтопления жилых домов
В Бурятии потушили лесной пожар
В Бурятии потушили лесной пожар
Происшествия, 11.06.2021
Пожар действовал в нескольких километрах от Таксимо
В Бурятии пропавшую девочку ищут более 150 человек
В Бурятии пропавшую девочку ищут более 150 человек
Происшествия, 11.06.2021
Третий день нет никаких известий о пропавшей 12-летней девочке
Житель Бурятии сжёг мопед, на котором дети попали в ДТП
Житель Бурятии сжёг мопед, на котором дети попали в ДТП
Происшествия, 11.06.2021
Двое подростков после аварии оказались в больнице
Почти 90% убийств в Бурятии совершили пьяные
Почти 90% убийств в Бурятии совершили пьяные
Происшествия, 11.06.2021
Почти все убийства в республике были раскрыты
В Бурятии будут судить мужчин, убивших коллегу ради баранов
В Бурятии будут судить мужчин, убивших коллегу ради баранов
Происшествия, 11.06.2021
Наиболее строгим наказанием за это преступление является пожизненное лишение свободы
На границе с Бурятией подтоплению подверглись город и четыре села
На границе с Бурятией подтоплению подверглись город и четыре села
Происшествия, 10.06.2021
Министр природных ресурсов Забайкалья оценил паводковую обстановку в Петровск-Забайкальском районе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^