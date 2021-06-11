В Улан-Удэ в ДТП с «Мерседесом» пострадали два человека







Накануне



Накануне ДТП, в котором пострадали два человека , произошло в Кабанском районе Бурятии. Опрокинулся мопед с двумя подростками – 15-летним юношей и 14-летней девушкой. После этой аварии отец подростка в порыве гнева сжёг мопед.

Сегодня утром, 11 июня, в Улан-Удэ произошло ДТП возле посёлка Солнечный.- По предварительным данным, водитель автомобиля «Мерседес» 1997 года рождения в районе остановки общественного транспорта «Солнечная» совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-21115» под управлением водителя 1976 года рождения, - сообщили «Байкал-Dailу» в УГИБДД по Бурятии.В результате ДТП получили травмы водитель и 46-летняя пассажирка отечественного автомобиля. Их доставили в больницу.