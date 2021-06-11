В Улан-Удэ автомобилисты не поделили полосу на «кольце»

Никто из участников вину не признавал
10 июня около девяти часов утра на улице Ключевская Renault Duster при съезде с «кольца» не предоставил преимущество микрогрузовику Isuzu: произошло столкновение. Пострадавших нет.
- Никто из участников вину не признавал. Водители долго спорили, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец аварии.
Также накануне около пяти часов вечера произошло ДТП на улице Шумяцкого. Машина Тoyota Ipsum, выезжая со второстепенной дороги, не предоставила преимущество автомобилю «Volkswagen Jetta», который двигался по главной дороге.
В ДТП никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения. В «Volkswagen Jetta» находились несовершеннолетние дети, которые отделались небольшим испугом.
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Никто из участников вину не признавал
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