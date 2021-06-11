В Иркутской области «испанского внука» будут судить за серию афер



Детально изучив его деятельность, следователи выяснили, что «испанский внук» причастен к серии мошенничеств и дистанционных краж. В основном в телефонном разговоре мужчина представлялся родственником, попавшим в беду – внуком или племянником. При этом зачастую он называл себя именем Андрей. В большинстве случаев жертвами становились мужчины и женщины в возрасте от 60 до 90 лет.



В случаях, когда потерпевшие в силу своего преклонного возраста и низких навыков использования современных технологий не могли сами перечислить ему деньги, он узнавал у них данные карт и пароли. Затем через онлайн-кабинеты банков сам переводил их деньги на подконтрольные счета.



Также два раза он обманывал автомобилистов, выставляя объявления о продаже автомобилей ВАЗ и «Хонда Инспаер» на сайте «Дром.ру». Уговорив собеседника перевести ему часть суммы задатком, «Андрей» переставал выходить на связь.



Материалы уголовных дел по статьям «Кража» и «Мошенничество» были соединены в одно производство. Уголовное дело передано в Тайшетский городской суд.





В Иркутской области закончено расследование серии мошенничеств, в совершении которых обвиняется 25-летний молодой человек. Помимо жительницы Тулуна, задержанный обманул ещё 16 человек. Он дистанционно похитил у них свыше 480 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.Ранее сообщалось, что 89-летняя пенсионерка летом 2020 года отдала 90 тысяч рублей аферисту , представившемуся её внуком, проживающим в Испании. Телефонного афериста оперативники задержали в Тайшетском районе