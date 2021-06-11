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В Иркутской области пьяный водитель опрокинулся в кювет

В Иркутской области пьяный водитель опрокинулся в кювет
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Иркутской области
Автомобилист от медицинского освидетельствования отказался

Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах дорожной аварии, которая произошла в Куйтунском районе Иркутской области.

Авария произошла вчера, 10 июня, на автодороге по направлению села Карымск. По предварительной информации, 26-летний водитель «ВАЗа» съехал с дороги, в результате чего автомобиль опрокинулся в кювет.

Автомобилист с признаками опьянения от прохождения процедуры медицинского освидетельствования отказался.

На водителя составлен административный протокол по части 1 статьи 12.26 Кодекса об административных правонарушениях «Невыполнение водителем законного требования о прохождении медицинского освидетельствования».

С привлечением специальной техники автомобиль нарушителя извлекли из кювета. Машину поместили на специализированную автомобильную стоянку, сообщили в УГИБДД по Иркутской области. 

ДТП алкогольное опьянение
 
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