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В Бурятии предотвратили размыв дамбы

В Бурятии предотвратили размыв дамбы
Происшествия,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Была угроза подтопления жилых домов

Работы по предотвращению размыва дамбы провели в Бичурском районе Бурятии. Процесс по ликвидации подтопления частного сектора в районе взял на контроль заместитель председателя правительства республики Евгений Луковников, сообщили в пресс-службе правительства.


В связи с резким подъёмом уровня воды в селе Бичура в районе улицы Пушкина стояла угроза подтопления жилых домов. В районе объявлен режим функционирования «Повышенная готовность».

- Сейчас мы вместе с администрацией Бичурского района определили, какие работы нужно ещё провести. «Регионавтодору» дал поручение о выделении геодезистов для измерения объема выполненных работ. На основании всех данных из резервного фонда республики будут выделены денежные средства для оплаты выполненных работ, - отметил Евгений Луковников.


Как сообщал «Байкал-Dailу», 7 и 8 июня в Бичурском районе выпала месячная норма осадков, а также растаял снег в тайге. Всё это привело к тому, что из берегов вышла река Бичура. В результате в Бичуре оказались затоплены улицы и придомовые участки. Оказался разрушен мост в районе Ара-Кирети на автомобильной дороге Мухоршибирь-Бичура-Кяхта. 



Вечером 9 июня МЧС сообщило о стабилизации ситуации.

Глава Бурятии Алексей Цыденов на днях призвал быть готовыми к «большой воде»
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