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В забайкальском посёлке в питьевой воде обнаружен мышьяк

В забайкальском посёлке в питьевой воде обнаружен мышьяк
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Подвоз воды в населённом пункте осуществляется по графику

В посёлке городского типа Кличка Приаргунского района Забайкальского края установлено, что в питьевой воде содержится мышьяк, концентрация которого превышает предельно допустимые нормы. Это было обнаружено в ходе лабораторных исследований во время плановой выездной проверки. Об этом рассказали в региональном управлении федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

По словам заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Забайкалью Евгения Гредюшко, в Кличке проживают 1066 человек, водоснабжение посёлка централизованное, его обеспечивает АО «Забайкальская топливно-энергетическая компания».

Сейчас в посёлке организован подвоз питьевой воды по определённому графику. По результатам санитарно-эпидемиологических исследований проводится регулярный мониторинг ситуации, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
Забайкальский край водоснабжение
 
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