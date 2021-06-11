Подвоз воды в населённом пункте осуществляется по графику
В посёлке городского типа Кличка Приаргунского района Забайкальского края установлено, что в питьевой воде содержится мышьяк, концентрация которого превышает предельно допустимые нормы. Это было обнаружено в ходе лабораторных исследований во время плановой выездной проверки. Об этом рассказали в региональном управлении федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
По словам заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Забайкалью Евгения Гредюшко, в Кличке проживают 1066 человек, водоснабжение посёлка централизованное, его обеспечивает АО «Забайкальская топливно-энергетическая компания».
Сейчас в посёлке организован подвоз питьевой воды по определённому графику. По результатам санитарно-эпидемиологических исследований проводится регулярный мониторинг ситуации, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
В забайкальском посёлке в питьевой воде обнаружен мышьяк
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Подвоз воды в населённом пункте осуществляется по графику
Пенсионерка надеялась получить 420 тысяч рублей, а отдала в итоге больше
Женщина перевела часть денег и поняла, что общается с мошенниками
Мальчик ценой собственной жизни спас других детей
Воровку пристыдила прохожая
В сейфе лежали 40 тысяч рублей
Ущерб оценён в 1,2 млн рублей
Поисковые группы прочёсывают лес, обследуют реку и дома местных жителей
Ущерб, нанесённый лесному фонду, превысил 3,3 млн рублей
Продавец пытался вернуть изъятый товар
Пенсионер получит лёгкое наказание
ДТП произошло этим утром
Никто из участников вину не признавал
Странного водителя, совершившего опасный манёвр, запечатлели на Элеваторе. Видео
Жертвами мошенника в основном становились пенсионеры