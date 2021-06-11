В забайкальском посёлке в питьевой воде обнаружен мышьяк

Подвоз воды в населённом пункте осуществляется по графику



В посёлке городского типа Кличка Приаргунского района Забайкальского края установлено, что в питьевой воде содержится мышьяк, концентрация которого превышает предельно допустимые нормы. Это было обнаружено в ходе лабораторных исследований во время плановой выездной проверки. Об этом рассказали в региональном управлении федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.



По словам заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Забайкалью Евгения Гредюшко, в Кличке проживают 1066 человек, водоснабжение посёлка централизованное, его обеспечивает АО «Забайкальская топливно-энергетическая компания».



Сейчас в посёлке организован подвоз питьевой воды по определённому графику. По результатам санитарно-эпидемиологических исследований проводится регулярный мониторинг ситуации, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

