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В Иркутской области фермер растратил 8 млн выигранного гранта

В Иркутской области фермер растратил 8 млн выигранного гранта
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Фермер не построил свиноферму, но документы о её строительстве подал

В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, главы крестьянско-фермерского хозяйства из Тайшетского района. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в СУ СКР по Иркутской области.

В ходе предварительного следствия установлено, что глава крестьянско-фермерского хозяйства выиграл грант на развитие семейной животноводческой фермы. Ему выделили 10 млн рублей. Однако фермер, выяснило следствие, предоставил в минсельхоз фиктивные документы по строительству свинофермы в рамках реализации средств гранта.

Фактически никакой свинофермы он не построил. А деньги предназначенные на строительство в размере 7,9 млн рублей перечислил на счёт фирмы-«однодневки», а в дальнейшем обналичил.

- Обвиняемый ввёл в заблуждение сотрудников министерства касаемо реальности освоения средств гранта. Он отыскал здание свинофермы, построенное более 50 лет назад, в котором произвели косметический ремонт для придания видимости реальности возведения нового здания, предусмотренного конкурсом, - сообщили в следственном управлении.

Кроме того, по прошествии более чем 2,5 лет с момента получения средств гранта, обвиняемый подал в налоговый орган декларацию по НДС, в которой отражена сумма НДС, исчисленная к возмещению из бюджета РФ в размере около 2,8 млн рублей, по взаимоотношениям с фирмой «однодневкой», которая якобы строила свиноферму. Так бизнесмен планировал похитить ещё 2,8 млн рублей.

В ходе следствия обвиняемый в полном объёме признал вину и добровольно возместил причинённый им ущерб.

Уголовное дело направлено в Тайшетский городской суд для рассмотрения по существу.

сельское хозяйство грант мошенничество
 
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