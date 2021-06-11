В Иркутской области фермер растратил 8 млн выигранного гранта

Фермер не построил свиноферму, но документы о её строительстве подал
В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, главы крестьянско-фермерского хозяйства из Тайшетского района. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в СУ СКР по Иркутской области.
В ходе предварительного следствия установлено, что глава крестьянско-фермерского хозяйства выиграл грант на развитие семейной животноводческой фермы. Ему выделили 10 млн рублей. Однако фермер, выяснило следствие, предоставил в минсельхоз фиктивные документы по строительству свинофермы в рамках реализации средств гранта.
Фактически никакой свинофермы он не построил. А деньги предназначенные на строительство в размере 7,9 млн рублей перечислил на счёт фирмы-«однодневки», а в дальнейшем обналичил.
- Обвиняемый ввёл в заблуждение сотрудников министерства касаемо реальности освоения средств гранта. Он отыскал здание свинофермы, построенное более 50 лет назад, в котором произвели косметический ремонт для придания видимости реальности возведения нового здания, предусмотренного конкурсом, - сообщили в следственном управлении.
Кроме того, по прошествии более чем 2,5 лет с момента получения средств гранта, обвиняемый подал в налоговый орган декларацию по НДС, в которой отражена сумма НДС, исчисленная к возмещению из бюджета РФ в размере около 2,8 млн рублей, по взаимоотношениям с фирмой «однодневкой», которая якобы строила свиноферму. Так бизнесмен планировал похитить ещё 2,8 млн рублей.
В ходе следствия обвиняемый в полном объёме признал вину и добровольно возместил причинённый им ущерб.
Уголовное дело направлено в Тайшетский городской суд для рассмотрения по существу.
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Происшествия, Фото:
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