В Бурятии потушили лесной пожар

Пожар действовал в нескольких километрах от Таксимо



За прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по тушению одного лесного пожара. Он действовал в Муйском районе, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Лесной пожар возник из-за неосторожного обращения с огнём в 3 км от посёлка Таксимо. На тушении работало 16 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и сотрудников МЧС. Задействовано было четыре единицы спецтехники.



Специалисты оперативно локализовали очаг и не допустили распространение огня на большую площадь. Пожар ликвидирован на площади 0,3 га.



Новых очагов возгорания в лесах республики не обнаружено.



Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 4000 до 5000 рублей; на должностных лиц - от 20 000 до 40 000 рублей; на юридических лиц - от 300 000 до 500 000 рублей.

