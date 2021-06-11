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В Бурятии потушили лесной пожар

В Бурятии потушили лесной пожар
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пожар действовал в нескольких километрах от Таксимо

За прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по тушению одного лесного пожара. Он действовал в Муйском районе, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Лесной пожар возник из-за неосторожного обращения с огнём в 3 км от посёлка Таксимо. На тушении работало 16 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и сотрудников МЧС. Задействовано было четыре единицы спецтехники.

Специалисты оперативно локализовали очаг и не допустили распространение огня на большую площадь. Пожар ликвидирован на площади 0,3 га.

Новых очагов возгорания в лесах республики не обнаружено.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 4000 до 5000 рублей; на должностных лиц - от 20 000 до 40 000 рублей; на юридических лиц - от 300 000 до 500 000 рублей.
лесные пожары
 
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