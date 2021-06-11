В Бурятии пропавшую девочку ищут более 150 человек

Приметы пропавшей: европейской внешности, волосы светлые, глаза голубые, рост 140-150 см, худощавого телосложения. Была одета: футболка розового цвета, джинсовые шорты синие. Возможно, серая кофта и кепка черного цвета. Ранее из дома не уходила.

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