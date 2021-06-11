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В Бурятии пропавшую девочку ищут более 150 человек

В Бурятии пропавшую девочку ищут более 150 человек
Происшествия,  Фото:ориентировка МВД по Бурятии
Третий день нет никаких известий о пропавшей 12-летней девочке

Сегодня, 11 июня, для продолжения поиска 12-летней Алёны Манзеевой в посёлке Кика вновь собираются добровольцы отряда «ЛизаАлерт» и сотрудники различных ведомств.

В настоящее время на месте работают более 150 человек. К концу дня планируется собрать более 200, сообщили представители отряда «Лиза Алерт».

Как сообщал «Байкал-Dailу», девочка ушла из дома в посёлке Кика ещё 9 июня в 17 часов дня. С тех пор её никто не видел.

Вчера, 10 июня, добровольцы, полицейские, сотрудники следственного комитета, МЧС, лесного хозяйства и местные жители прочёсывали лес вблизи посёлка и береговую линию реки Кика. Русло реки патрулируют группы. Неоднократно осмотрели дома всех местных жителей, в том числе нежилые и заброшенные, надворные постройки. Отработаны все зоны поиска, связанные с поступавшими свидетельствами.

В настоящее время требуется помощь добровольцев, неравнодушных граждан.

Группа «Прибайкалье-инфо» опубликовала обращение штаба по поводу поисков ребёнка:

- Просим жителей проверить надворные постройки. Поговорить со своими детьми. Велика вероятность того, что ребёнок укрывается в одном из дворов. Возможно, что её прячут друзья. Просим откликнуться, помочь поиску.

На 9 часов утра 11 июня девочка не найдена.

Приметы пропавшей: европейской внешности, волосы светлые, глаза голубые, рост 140-150 см, худощавого телосложения.

Была одета: футболка розового цвета, джинсовые шорты синие. Возможно, серая кофта и кепка черного цвета.

Ранее из дома не уходила.

пропавшие без вести
 
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