Почти 90% убийств в Бурятии совершили пьяные

Почти все убийства в республике были раскрыты



На координационном совещании руководителей правоохранительных органов Бурятии было озвучено, что большинство убийств совершается пьяными гражданами.



- Несмотря на принимаемые меры, ежегодно регистрируется свыше 2,7 тысяч преступлений против жизни, здоровья и половой неприкосновенности. Значительная их часть совершается на фоне злоупотребления спиртными напитками и лицами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности. Так, только за пять месяцев 2021 года 86,2 % убийств совершены в состоянии алкогольного опьянения, 69,2 % - ранее совершавшими преступления, - сообщили в прокуратуре Бурятии.



При этом в большинстве районов республики, уточнили в прокуратуре, «установлены недостатки в индивидуальной превентивной работе, устранении причин и условий, способствующих преступлениям, нарушения при формировании и исполнении муниципальных программ профилактической направленности».



Большую часть особо тяжких преступлений в Бурятии раскрывают. Так, раскрываемость преступлений против личности превышает 90 %, убийств – 98 %, причинений тяжкого вреда здоровью – 94 %. По итогам прошлого года и полугода нынешнего в суды республики направлено более двух тысяч уголовных дел.



Местонахождение 90 % безвестно пропавших граждан устанавливается в срок до 10 суток.



- На совещании руководителей правоохранительных органов Бурятии проработан ряд мер, в том числе по пресечению тяжких и особо тяжких преступлений в бытовой сфере, преступлений двойной превенции, активизации работы по выявлению правонарушений, связанных с оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции. Значительное внимание уделено адресной профилактической работе, противодействию преступности в разрезе конкретных территорий, вопросам правовой пропаганды. В постановление включены мероприятия, нацеленные на снижение процессуальных сроков, повышение качества следственной и оперативной работы на первоначальных этапах расследования, по раскрытию преступлений прошлых лет, - сообщили в прокуратуре республики.



