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В Бурятии будут судить мужчин, убивших коллегу ради баранов

В Бурятии будут судить мужчин, убивших коллегу ради баранов
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Наиболее строгим наказанием за это преступление является пожизненное лишение свободы

Заместитель прокурора Бурятии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух мужчин, обвиняемых в убийстве работника фермы из-за баранов.

Как сообщал «Байкал-Dailу», преступление произошло в июле 2020 года в местности Шара-Гол возле улуса Кусоты Мухоршибирского района Бурятии. Двое мужчин 26 и 32 лет, по версии следствия, расправились с 56-летним коллегой.

Двое обвиняемых ранее вместе отбывали наказание в одной колонии. В начале лета, случайно встретившись в Улан-Удэ, они стали вместе бродяжничать в поисках мелких заработков. Затем познакомились с фермером, который пригласил их работать на свою животноводческую стоянку в Мухоршибирском районе. На ферме постоянно находился пожилой работник, которому была поручена охрана.

Вечером 3 июля новые работники стали употреблять спиртное, которое выпросили у фермера, ездившего за продуктами. Выпитого алкоголя им показалось мало. Тогда они решили украсть с фермы баранов, продать в ближайшей деревне и купить ещё алкоголя.

Старого работника, спавшего в доме, чтобы не помешал совершить кражу, мужчины решили оглушить кувалдой. Однако от ударов он скончался на месте.

После убийцы украли инструменты, топливо, сотовые телефоны и двух баранов. На автомобиле фермера они направились в Улан-Удэ, однако в связи с поломкой машины остановились в соседнем районе. Там их вскоре задержали полицейские.

- В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по статьям «Убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности, сопряжённое с разбоем», «Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, совершенный группой лиц по предварительному сговору», «Угон, совершенный с применением насилия, опасного для жизни, группой лиц по предварительному сговору». Наиболее строгим наказанием за совершение указанных преступлений является пожизненное лишение свободы, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Уголовное дело направлено в Верховный суд республики для рассмотрения.

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