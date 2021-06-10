В Улан-Удэ водитель, сбивший насмерть подростков, признал вину

Виновник ДТП на улице Революции 1905 года, в котором погибли двое 16-летних подросток, признал вину в полном объёме. Об этом сообщается в официальном аккаунте телеканала «ГТРК Бурятия» в Instagram.
- Мы находимся возле Железнодорожного суда, внутрь нас не пустили из-за коронавирусных ограничений. На заседании присутствовали только участники процесса, нам стало известно, что прошёл допрос подсудимого. Судебное следствие закончено, обвиняемый признал вину в полном объёме. Защита попросила время для подготовки к прениям сторон, - отметил корреспондент канала на видео.
Следующее заседание состоится 15 июня.
Речь идёт о страшной аварии, шокировавшей Бурятию, которая произошла вечером 23 февраля напротив железнодорожного вокзала. «Лексус» на огромной скорости сбил двух подростков. Они переходили «зебру» на свой зелёный. От тяжелейших травм оба скончались на месте.
Водитель с места скрылся, бросив автомобиль за перекрёстком. Но его нашли тем же вечером. Выяснилось, что 37-летний мужчина, житель Иркутска, угнал «Лексус» у родственника. В момент наезда он был пьян. После задержания мужчина признал вину.
Иркутянин ранее отбывал наказания за убийство, разбои, кражи и другие преступления, перечисляя которые, сказал: «ещё много статей».
В апреле 2021 года прокурор Железнодорожного района Улан-Удэ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении виновника аварии. Мужчина обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса – «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, если оно совершено лицом в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения» и «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон)».
Погибшие 16-летние парень с девушкой были троюродными братом и сестрой, они учились в колледжах. Их смерть глубоко тронула жителей Бурятии, которые несли на место аварии цветы и игрушки.
Память погибших подростков увековечили на месте их гибели. Возле «зебры» напротив железнодорожного вокзала, где они были сбиты, установили специальную табличку.