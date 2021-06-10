В Улан-Удэ водитель, сбивший насмерть подростков, признал вину





Виновник ДТП на улице Революции 1905 года, в котором погибли двое 16-летних подросток, признал вину в полном объёме. Об этом сообщается в официальном аккаунте телеканала «ГТРК Бурятия» в Instagram.- Мы находимся возле Железнодорожного суда, внутрь нас не пустили из-за коронавирусных ограничений. На заседании присутствовали только участники процесса, нам стало известно, что прошёл допрос подсудимого. Судебное следствие закончено, обвиняемый признал вину в полном объёме. Защита попросила время для подготовки к прениям сторон, - отметил корреспондент канала на видео.