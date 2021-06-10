В Иркутске спасли подростка с засевшей в лице палкой

Происшествия, Фото: Ивано-Матренинская детская клиническая больница

Палка не дошла до мозга буквально на миллиметр



В начале июня в Ивано-Матренинскую детскую клиническую больницу Иркутска скорая помощь привезла 17-летнего парня из Качугского района. Такое ранение врачи видели впервые: с правой стороны лица, между щекой и глазом торчала засевшая глубоко палка. Позже, после операции, хирурги измерили инородное тело – длина 11 см, из них на поверхности оставалось всего три см, а на восемь см палка вошла внутрь, сообщили в пресс-службе Ивано-Матренинской детской больницы.



- Пациента сразу госпитализировали, сделали ему необходимые анализы. Параллельно в операционной шла подготовка к оперативному вмешательству. Рентген в данном случае не информативен – он не покажет чётких границ такого материала, как дерево. Поэтому, чтобы увидеть расположение инородного тела и какие повреждения оно нанесло, парня отправили на МСКТ, - рассказал врач отделения челюстно-лицевой хирургии Ивано-Матрёнинской детской клинической больницы Сергей Громыко. – Снимок показал, что инородное тело вошло глубоко, сломана нижняя стенка орбиты, раздроблены ячейки решетчатой кости. Палка не дошла до мозга буквально на миллиметр, а если бы рана была чуть выше – был бы повреждён глаз.



- Кроме того, на снимке, на одном из срезов я увидел ранение медиальной стенки гайморовой пазухи справа, проникающее в стенки решетчатого лабиринта, и там был ещё один отломок инородного тела, - добавляет врач-оториноларинголог Иван Зеленский. – Во время операции после удаления основной его части при проведении эндоскопии обнаружили ход через медиальную стенку в клетки решетчатой кости. При выполнении ревизии удалили осколок деревяшки.



Операция длилась больше часа. Саму палку удалили минут за пять – вытащить её стоило больших усилий даже для сильных мужчин.



- Нам нужно было убрать не только само инородное тело, но и осколки, и мелкие фрагменты, такие, как частички коры, - делится Сергей Михайлович. – Почти час мы искали осколки и промывали рану.



- Сейчас пациент продолжает лечение в больнице, - говорит оториноларинголог Иван Зеленский. – После попадения инородного тела в мягкие ткани всегда возникает воспалительный процесс, это одно из осложнений. Дело в том, что остаются микроскопические частички, которые нельзя удалить вместе с основным инородным телом, да и оно само было грязное. Кроме того, пациент приехал к нам почти сутки спустя после ранения.



Как пациент получил такую травму? Спустя неделю подросток уже сам может рассказать о том, что с ним случилось.



- Я занимаюсь воркаутом. Это тренировки не только на турниках, но и обычные, например, мы бегаем, - рассказал юноша. – Вот во время бега я споткнулся и упал лицом на обрезанные старые кусты акации. Сознание не потерял, дошёл до дома. Мама меня увидела - ужаснулась, я был весь в крови. Мы вместе поехали в районную больницу – а от села Карлук, где я живу, до Качуга – 60 км. Там сказали, что надо ехать в Иркутск, и я остался ждать машину, а мама поехала за вещами. В Иркутск я приехал на следующий день.



- С таким ранением и я, и Иван Адреевич столкнулись впервые, - говорит врач отделения челюстно-лицевой хирургии Сергей Громыко. - Месяца полтора назад у нас был подобный случай - ребёнок катался с горки и улетел в кусты, ветки проткнули щёку, зашли в нос и обломились. Но они были тонкие, а эта деревяшка шириной около два см.



- Сейчас я чувствую себя гораздо лучше, чем неделю назад, - шутит подросток. – Только верхнюю губу пока не чувствую, врачи мне сказали, что нервам нужно время на восстановление.

