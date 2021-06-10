Житель Бурятии может получить срок за лещей

Он ловил рыбу сетью
4 июня на озере Большая Еравна вблизи села Гарам Еравнинского района Бурятии полицейские задержали браконьера. 35-летний местный житель с помощью рыболовных сетей выловил 19 лещей. Ущерб оценён в 19 тысяч рублей.
В тот же день подобный случай пресечён в Баргузинском районе. Участковые уполномоченные полиции и сотрудники оперативной группы «Сарма» ФГБУ «Заповедное Подлеморье» проводили рейд на озере Байкал. В 60 километрах от Усть-Баргузина они задержали двух 37-летних жителей посёлка. У них изъяли 17 хариусов, моторную лодку и сети.
Причинённый ущерб оценивается на сумму около 31,5 тысячи рублей.
Ранее мужчины уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении по данным фактам уголовных дел, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
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