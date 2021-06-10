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Под Иркутском пьяный водитель пытался убежать от полицейских

Происшествия, 
Водитель бросил машину после того, как зацепил колесом неровность

Сотрудники ГИБДД, находясь на маршруте патрулирования в центральной части Иркутска, обратили внимание на иномарку, водитель которой резко ускорялся и совершал опасные манёвры.

Полицейские предприняли попытку остановить автомобиль, но водитель проигнорировал требования сотрудников ГИБДД. Увеличив скорость, он попытался скрыться. При этом лихач нарушал правила, проехав на запрещающий сигнал светофора и выезжая на полосу встречного движения.

Выехав из Иркутска, нарушитель остановился на трассе. Преследовавшие его автоинспекторы вышли из служебного автомобиля и попытались задержать водителя, но он резко тронулся с места. Обманный манёвр позволил нарушителю ненадолго оторваться от полицейских.

Двигаясь по дороге, он не справился с управлением, зацепил колесом неровность на обочине, из-за чего автомобиль не мог ехать дальше. Тогда лихач, бросив машину, решил спасаться бегством, но безрезультатно.

У 28-летнего жителя Иркутска, управлявшего иномаркой, имелись внешние признаки опьянения. От прохождения процедуры медицинского освидетельствования он отказался.

В отношении нарушителя составлены административные материалы за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, невыполнение законного требования об остановке, проезд на запрещающий сигнал светофора, а также за управление транспортным средством без ОСАГО и водительского удостоверения.


По информации пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области 
водители ГИБДД алкогольное опьянение
 
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