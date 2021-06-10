В Бурятии идут поиски пропавшей 12-летней девочки

фото предоставлено МВД по Бурятии



Ориентировка на пропавшую появилась и на сайте МВД по Бурятии.



Приметы: европейской внешности, волосы светлые, глаза голубые, рост 140-150 см, худощавого телосложения.



Была одета: футболка розового цвета, джинсовые шорты синие. Возможно, серая кофта и кепка черного цвета.



Ранее не уходила.





ОБНОВЛЕНО 11 июня в 14.07: Девочка найдена, с ней всё в порядке.