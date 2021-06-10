В Бурятии идут поиски пропавшей 12-летней девочки

В Бурятии пропала 12-летняя девочка, живущая в посёлке Кика Прибайкальского района. Её не могут найти с 9 июня, поиски продолжаются сегодня, 10 июня.
- Заявка на поиск поступила в половине первого ночи 10 июня, - сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» в Бурятии. – Оператор службы 112 сообщил о том, что 9 июня в 17 часов ушла из дома в посёлке Кика и не вернулась несовершеннолетняя, 2008 года рождения.
Добровольцы отряда «ЛизаАлерт» в это время работали на другом поиске и тоже искали несовершеннолетних.
За ночь инфорги отряда собрали информацию о произошедшем, сделали ориентировку, комплект карт на поиск, залили карты в навигаторы, объявили сбор на поиск.
Сейчас добровольцы из Улан-Удэ, кто смог, отпросились с работы, и выезжают в район поиска. На месте работают прибайкальские добровольцы, сотрудники полиции, спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.
Приоритетной зоной поиска определён лес вблизи посёлка, который предположительно покинула девочка.
фото предоставлено МВД по Бурятии
Ориентировка на пропавшую появилась и на сайте МВД по Бурятии.
Приметы: европейской внешности, волосы светлые, глаза голубые, рост 140-150 см, худощавого телосложения.
Была одета: футболка розового цвета, джинсовые шорты синие. Возможно, серая кофта и кепка черного цвета.
Ранее не уходила.
Приметы: европейской внешности, волосы светлые, глаза голубые, рост 140-150 см, худощавого телосложения.
Была одета: футболка розового цвета, джинсовые шорты синие. Возможно, серая кофта и кепка черного цвета.
Ранее не уходила.
ОБНОВЛЕНО 11 июня в 14.07: Девочка найдена, с ней всё в порядке.