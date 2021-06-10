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12 июня

11 июня

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В Бурятии идут поиски пропавшей 12-летней девочки

В Бурятии идут поиски пропавшей 12-летней девочки
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Девочка пропала вчера вечером

В Бурятии пропала 12-летняя девочка, живущая в посёлке Кика Прибайкальского района. Её не могут найти с 9 июня, поиски продолжаются сегодня, 10 июня. 

- Заявка на поиск поступила в половине первого ночи 10 июня, - сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» в Бурятии. – Оператор службы 112 сообщил о том, что 9 июня в 17 часов ушла из дома в посёлке Кика и не вернулась несовершеннолетняя, 2008 года рождения.

Добровольцы отряда «ЛизаАлерт» в это время работали на другом поиске и тоже искали несовершеннолетних.

За ночь инфорги отряда собрали информацию о произошедшем, сделали ориентировку, комплект карт на поиск, залили карты в навигаторы, объявили сбор на поиск.

Сейчас добровольцы из Улан-Удэ, кто смог, отпросились с работы, и выезжают в район поиска. На месте работают прибайкальские добровольцы, сотрудники полиции, спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.

Приоритетной зоной поиска определён лес вблизи посёлка, который предположительно покинула девочка.


фото предоставлено МВД по Бурятии   

Ориентировка на пропавшую появилась и на сайте МВД по Бурятии.

Приметы: европейской внешности, волосы светлые, глаза голубые, рост 140-150 см, худощавого телосложения.

Была одета: футболка розового цвета, джинсовые шорты синие. Возможно, серая кофта и кепка черного цвета.

Ранее не уходила.

ОБНОВЛЕНО 11 июня в 14.07: Девочка найдена, с ней всё в порядке. 
пропавшие без вести
 
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